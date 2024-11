Carrefour se retrata, e frigoríficos brasileiros encerram boicote de carne ao grupo

A retratação refere-se a um comunicado do dia 20/11 assinado por Bompard em nome do Carrefour. Nele, o CEO afirmava que a carne brasileira "não atende às suas exigências e normas". A fala provocou imediata reação negativa, com críticas de produtores rurais do Mercosul - bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai - e também do governo brasileiro. Foto: Reprodução do portaldaindustria