Alcione completa 77 anos: conheça a trajetória de uma das maiores vozes do samba

A partir dos anos 2000, reapareceu com força na mídia com as músicas "Você me vira a cabeça", "A Loba" e "Meu ébano". As obras estiveram na trilha de novelas como "Da cor do pecado" (2004) e "América" (2005), o que as impulsionou pelo país inteiro. Foto: Reprodução/@alcioneamarrom