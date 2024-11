Cotada para o Oscar, Angelina Jolie tem trajetória de polêmicas e até encomendou sua própria morte; entenda o que aconteceu

A antiga propriedade de Angelina com Brad Pitt, da época em que eram casados, foi vendida no começo de maio de 2022 por US$ 13,6 milhões (R$ 68,5 milhões), em Southampton (EUA). Construída em 1995, a mansão tem 8 quartos, 7 banheiros,, sala de jantar, biblioteca, piscina e campo de tênis. O quarto principal fica no terraço com banheiro privativo. Foto: divulgação Compass