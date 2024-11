Mulher gravou vídeo antes de morrer na Nevasca do Século

A jovem Anndel Taylor, de 22 anos, voltava do trabalho num lar de idosos quando seu carro atolou, a 6 minutos de casa. Ela ficou presa e enviou um vídeo à família. Morreu no próprio carro. Foi na chamada "Nevasca do Século", que deixou 62 mortos em dezembro de 2022. Foto: Arquivo pessoal divulgação redes sociais