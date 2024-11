Tatuador Diabão não consegue visto americano e reclama de preconceito

“Homem-alienígena”: O francês Anthony Loffredo passou por várias modificações corporais para se transformar em um “alienígena”. Ele chegou a retirar as orelhas, parte do nariz e dedos da mão… Tem mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram, no qual compartilha várias imagens dos procedimentos e fala abertamente do projeto de parecer um extraterreste. Foto: reprodução redes sociais