‘Avatar’: nova sequência da saga campeã de bilheteria tem imagens reveladas

4º lugar: Titanic (1997) - US$ 2,2 bilhões - Dirigido por James Cameron, o filme mistura personagens fictícios (inclusive os vividos por Leonardo Dicaprio e Kate Winslet) com figuras que existiram de verdade no trágico naufrágio do transatlântico em 1912. Foto: Divulgação Paramount Pictures and Twentieth Century Fox