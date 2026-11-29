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Gilberto Gil faz participação em show de Zeca, Alcione e Jorge Aragão
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Quando foi chamado por Zeca, Alcione e Aragão, Gil beijou a mão da sambista em sinal de respeito. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA. Press
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Jorge Aragão, por sua vez, sempre se referia ao baiano chamando-o de professor. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA. Press
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A primeira das três músicas que tocou foi 'Palco', do disco 'A gente precisa ver o luar' (1981). Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA. Press
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Outra música que ele tocou foi 'Eu vim da Bahia', composição feita pouco depois de sua mudança para o Rio de Janeiro, na década de 1970 Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA. Press
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Por fim, cantou 'Aquele abraço', samba dedicado a Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA. Press
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Gil aproveitou o momento de descontração para tomar um gole de vinho da taça de Zeca. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA. Press
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Ele contou ao público uma observação feita a ele por Caetano Veloso: 'O povo que melhor canta quando está assim reunido é o povo de Minas'. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA. Press
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A ancestralidade, a religiosidade afro-brasileira e a questão racial tiveram espaço importante no repertório do show. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA. Press