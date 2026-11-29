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Mineirão vira coro em encontro de Zeca, Alcione e Aragão
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Bastou Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão subirem ao palco para a apresentação da turnê 'O maior encontro do samba' para que a plateia, até então pouco aquecida, se transformasse em um grande coro. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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O trio desfilou algumas das canções mais conhecidas de suas trajetórias. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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Logo no início, Zeca convocou o público a cantar 'Verdade'. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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Um dos momentos mais belos da apresentação, contudo, veio com 'As rosas não falam', de Cartola (1908-1980), interpretada por Alcione e Zeca em um arranjo intimista, sustentado por voz, violão e percussão discreta. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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A ancestralidade e a religiosidade afro-brasileira também encontraram espaço no repertório. Zeca cantou 'Ogum' e depois 'Minha fé'. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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Depois que Zeca cantou "Ogum", Alcione declamou a oração de São Jorge, santo católico sincretizado com o orixá guerreiro. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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Jorge Aragão brincou com a liberdade que os músicos vinham tomando em relação ao roteiro do espetáculo. 'Vocês parem de bagunçar o roteiro do Pretinho', disse, em referência ao Pretinho da Serrinha, responsável pela direção artística da turnê. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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Pretinho da Serrinha foi o responsável pela direção artística da turnê, concepção do repertório e arranjos musicais. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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Alcione se levantou para interpretar 'Você me vira a cabeça (me tira do sério)', a música tem o refrão icônico: 'Mas tem que me prender (tem!) / Tem que seduzir (tem!) / Só pra me deixar / Louca por você'. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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Zeca, Alcione e Aragão transformaram o Mineirão em um grande coro durante todo o show. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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