REUNIÃO
Lula e Cleitinho se encontram em Brasília
Presidente recebeu o governador eleito de Minas nesta quinta-feira (26/11), no primeiro encontro presencial entre os dois; a dívida do estado com a União foi o centro da conversa
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Lula e Cleitinho durante a reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta quinta-feira (26/11) Foto: Ricardo Stuckert/PR
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Lula e Cleitinho durante a reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta quinta-feira (26/11) Foto: Ricardo Stuckert/PR
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Lula e Cleitinho durante a reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta quinta-feira (26/11) Foto: Ricardo Stuckert/PR
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Lula e Cleitinho durante a reunião no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta quinta-feira (26/11) Foto: Ricardo Stuckert/PR
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