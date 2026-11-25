INVESTIGAÇÃO
Veja fotos da operação da Polícia Federal contra mineradoras ilegais
Operação Húbris cumpre mandados contra quadrilha que devastou áreas protegidas e fraudou licenças ambientais
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A Operação Húbris cumpriu mandados contra quadrilha que devastou áreas protegidas e fraudou licenças ambientais Foto: Polícia Federal/Divulgação
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Armas apreendidas pela PF durante a operação têm grande poder de fogo e tinham silenciador e mira óptica Foto: Polícia Federal/Divulgação
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Policia Federal apreendeu dinheiro em espécie guardado em cofre de um dos alvos da operação Foto: Polícia Federal/Divulgação
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Caminhão usado para carregar minério beneficiado em pátio de Unidade de Tratamento de Minério (UTM) Foto: Polícia Federal/Divulgação
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As apurações abrangem pontos ao longo da BR-040 e nas regiões de Olhos d’Água, Rancho do Boi, Água Limpa, Vale do Sol, Serra da Piedade e Mina Várzea do Lopes Foto: Polícia Federal/Divulgação
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Na ofensiva atuaram 230 policiais federais e 20 servidores da Controladoria-Geral da União (CGU) Foto: Polícia Federal/Divulgação
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Viatura da Polícia Federal ao lado de container-escritório de Unidade de Tratamento de Minério UTM Foto: Polícia Federal/Divulgação
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A Operação Húbris cumpriu mandados contra quadrilha que devastou áreas protegidas e fraudou licenças ambientais Foto: Polícia Federal/Divulgação