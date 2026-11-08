ESTRAGOS
Temporal derruba árvores e estrutura de circo em BH
Reportagem do Estado de Minas percorreu bairros das regiões Norte e Nordeste neste domingo (8) e registrou árvores caídas, estruturas danificadas e moradores sem energia elétrica
-
Árvore e Poste caídos na rua Álvaro Camargo Sobrinho no bairro Floramar Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
Parte da estrutura desabou no Happy Day Circus, localizado no Bairro União, na Região Nordeste de Belo Horizonte, próximo ao Minas Shopping Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
Árvore e Poste caídos na rua Álvaro Camargo Sobrinho no bairro Floramar Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
Árvore e Poste caídos na rua Álvaro Camargo Sobrinho no bairro Floramar Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
-
Árvore e Poste caídos na rua Álvaro Camargo Sobrinho no bairro Floramar Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
Árvore caída na Avenida Saramenha altura do número 700, bairro Guarani e Floramar Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
Árvore caída na Avenida Saramenha altura do número 700, bairro Guarani e Floramar Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
-
Árvore caída na Avenida Saramenha altura do número 700, bairro Guarani e Floramar Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
Fotos Árvore caiu em cima de abrigo de ônibus na MG 0-20 altura do bairro Providência Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
Fotos Árvore caiu em cima de abrigo de ônibus na MG 0-20 altura do bairro Providência Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
-
Parte da estrutura desabou no Happy Day Circus, localizado no Bairro União, na Região Nordeste de Belo Horizonte, próximo ao Minas Shopping Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
Parte da estrutura desabou no Happy Day Circus, localizado no Bairro União, na Região Nordeste de Belo Horizonte, próximo ao Minas Shopping Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-
Parte da estrutura desabou no Happy Day Circus, localizado no Bairro União, na Região Nordeste de Belo Horizonte, próximo ao Minas Shopping Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
-