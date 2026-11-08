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ESTRAGOS

Temporal derruba árvores e estrutura de circo em BH

Reportagem do Estado de Minas percorreu bairros das regiões Norte e Nordeste neste domingo (8) e registrou árvores caídas, estruturas danificadas e moradores sem energia elétrica

Alexandre Guzanshe
  • Árvore e Poste caídos na rua Álvaro Camargo Sobrinho no bairro Floramar
    Árvore e Poste caídos na rua Álvaro Camargo Sobrinho no bairro Floramar Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Parte da estrutura desabou no Happy Day Circus, localizado no Bairro União, na Região Nordeste de Belo Horizonte, próximo ao Minas Shopping
    Parte da estrutura desabou no Happy Day Circus, localizado no Bairro União, na Região Nordeste de Belo Horizonte, próximo ao Minas Shopping Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Árvore e Poste caídos na rua Álvaro Camargo Sobrinho no bairro Floramar
    Árvore e Poste caídos na rua Álvaro Camargo Sobrinho no bairro Floramar Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Árvore e Poste caídos na rua Álvaro Camargo Sobrinho no bairro Floramar
    Árvore e Poste caídos na rua Álvaro Camargo Sobrinho no bairro Floramar Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Árvore e Poste caídos na rua Álvaro Camargo Sobrinho no bairro Floramar
    Árvore e Poste caídos na rua Álvaro Camargo Sobrinho no bairro Floramar Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Árvore caída na Avenida Saramenha altura do número 700, bairro Guarani e Floramar
    Árvore caída na Avenida Saramenha altura do número 700, bairro Guarani e Floramar Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Árvore caída na Avenida Saramenha altura do número 700, bairro Guarani e Floramar
    Árvore caída na Avenida Saramenha altura do número 700, bairro Guarani e Floramar Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Árvore caída na Avenida Saramenha altura do número 700, bairro Guarani e Floramar
    Árvore caída na Avenida Saramenha altura do número 700, bairro Guarani e Floramar Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Fotos Árvore caiu em cima de abrigo de ônibus na MG 0-20 altura do bairro Providência
    Fotos Árvore caiu em cima de abrigo de ônibus na MG 0-20 altura do bairro Providência Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Fotos Árvore caiu em cima de abrigo de ônibus na MG 0-20 altura do bairro Providência
    Fotos Árvore caiu em cima de abrigo de ônibus na MG 0-20 altura do bairro Providência Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Parte da estrutura desabou no Happy Day Circus, localizado no Bairro União, na Região Nordeste de Belo Horizonte, próximo ao Minas Shopping
    Parte da estrutura desabou no Happy Day Circus, localizado no Bairro União, na Região Nordeste de Belo Horizonte, próximo ao Minas Shopping Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Parte da estrutura desabou no Happy Day Circus, localizado no Bairro União, na Região Nordeste de Belo Horizonte, próximo ao Minas Shopping
    Parte da estrutura desabou no Happy Day Circus, localizado no Bairro União, na Região Nordeste de Belo Horizonte, próximo ao Minas Shopping Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
  • Parte da estrutura desabou no Happy Day Circus, localizado no Bairro União, na Região Nordeste de Belo Horizonte, próximo ao Minas Shopping
    Parte da estrutura desabou no Happy Day Circus, localizado no Bairro União, na Região Nordeste de Belo Horizonte, próximo ao Minas Shopping Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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