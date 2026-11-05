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Mariana: veja fotos de ato que marca 11 anos da tragédia

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  • Na foto de drone, no primeiro plano, a homenagem no Cruzeiro. Ao fundo, a poeira de minério da barragem de Fundão
    Na foto de drone, no primeiro plano, a homenagem no Cruzeiro. Ao fundo, a poeira de minério da barragem de Fundão Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
  • Camisa preta com dizeres para lembrar os 11 anos do rompimento da Barragem de Fundão
    Camisa preta com dizeres para lembrar os 11 anos do rompimento da Barragem de Fundão Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
  • Procissão em Bento Rodrigues
    Procissão em Bento Rodrigues Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
  • Procissão em Bento Rodrigues
    Procissão em Bento Rodrigues Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
  • Ruínas na antiga comunidade
    Ruínas na antiga comunidade Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
  • Ruínas na antiga comunidade
    Ruínas na antiga comunidade Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
  • Ruínas na antiga comunidade
    Ruínas na antiga comunidade Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
  • No novo Bento Rodrigues, alguns nomes de ruas são das vítimas da tragédia
    No novo Bento Rodrigues, alguns nomes de ruas são das vítimas da tragédia Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
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