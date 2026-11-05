Mariana: veja fotos de ato que marca 11 anos da tragédia

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Na foto de drone, no primeiro plano, a homenagem no Cruzeiro. Ao fundo, a poeira de minério da barragem de Fundão Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
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Camisa preta com dizeres para lembrar os 11 anos do rompimento da Barragem de Fundão Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
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Procissão em Bento Rodrigues Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
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Procissão em Bento Rodrigues Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
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Ruínas na antiga comunidade Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
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Ruínas na antiga comunidade Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
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Ruínas na antiga comunidade Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press
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No novo Bento Rodrigues, alguns nomes de ruas são das vítimas da tragédia Foto: Leandro Couri/EM/D.A Press