Entre cachoeiras, montanhas e vegetação, veja fotos da Trilha de Capanema

Com trajeto de aproximadamente 1h30 para quem sai de Belo Horizonte, o acesso é feito pela BR-040, no sentido Rio de Janeiro. Na altura da Lagoa dos Ingleses, é preciso entrar na BR-356, em direção a Ouro Preto, e seguir até o Trevo do Maracujá. De lá, são mais 19 quilômetros no sentido de Capanema até o início da trilha. Nesse trecho final, a atenção deve ser redobrada: a estrada é estreita e bastante frequentada por ciclistas. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press