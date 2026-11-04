TURISMO
Entre cachoeiras, montanhas e vegetação, veja fotos da Trilha de Capanema
Entre Ouro Preto e Itabirito, a trilha inaugurada nesse sábado (31/10) pela Vale, é uma opção de passeio ao ar livre a cerca de 120 quilômetros de Belo Horizonte
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Localizada entre Ouro Preto e Itabirito, a Trilha Capanema integra o Circuito Vale de Trilhas e oferece um percurso de 7,6 quilômetros, considerando ida e volta. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
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Localizada entre Ouro Preto e Itabirito, a Trilha Capanema oferece um percurso de 7,6 quilômetros, considerando ida e volta. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
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Minas Gerais ganhou uma nova opção gratuita de lazer para quem gosta de natureza, trilhas e cachoeiras. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
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Durante o passeio pela Trilha Capanema, os visitantes podem conhecer paisagens naturais do Quadrilátero Ferrífero, incluindo as cachoeiras das Flechas, dos Arcos e do Fundo. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
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Com um percurso de 7,6 quilômetros, considerando ida e volta, a Trilha Capanema é uma nova opção gratuita de lazer para quem gosta de natureza, trilhas e cachoeiras. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
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Com trajeto de aproximadamente 1h30 para quem sai de Belo Horizonte, o acesso é feito pela BR-040, no sentido Rio de Janeiro. Na altura da Lagoa dos Ingleses, é preciso entrar na BR-356, em direção a Ouro Preto, e seguir até o Trevo do Maracujá. De lá, são mais 19 quilômetros no sentido de Capanema até o início da trilha. Nesse trecho final, a atenção deve ser redobrada: a estrada é estreita e bastante frequentada por ciclistas. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
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O acesso à Trilha de Capanema é gratuito e não precisa de agendamento: é só chegar e aproveitar! Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
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Para curtir o passeio na Trilha de Capanema com conforto, use roupas leves e tênis com boa aderência. Leve garrafa de água, protetor solar e repelente. Se quiser aproveitar as cachoeiras, não esqueça a roupa de banho. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
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Quer conhecer cachoeiras, piscinas naturais e paisagens em meio às montanhas? A Trilha de Capanema, entre Ouro Preto e Itabirito, é uma opção de passeio ao ar livre a cerca de 120 quilômetros de Belo Horizonte. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
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Com trajeto de aproximadamente 1h30 para quem sai de Belo Horizonte, o acesso é feito pela BR-040, no sentido Rio de Janeiro. Na altura da Lagoa dos Ingleses, é preciso entrar na BR-356, em direção a Ouro Preto, e seguir até o Trevo do Maracujá. De lá, são mais 19 quilômetros no sentido de Capanema até o início da trilha. Nesse trecho final, a atenção deve ser redobrada: a estrada é estreita e bastante frequentada por ciclistas. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
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Inaugurada neste sábado (31/10), a cerca de 120 quilômetros da capital, a Trilha de Capanema fica entre Ouro Preto e Itabirito e pode ser feita a pé ou de bicicleta. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
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Entre montanhas, cachoeiras e vegetação, a Trilha de Capanema fica entre Ouro Preto e Itabirito e pode ser feita a pé ou de bicicleta Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
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Quem pretende entrar nas cachoeiras pode colocar roupa de banho e uma muda extra na mochila. Como algumas pedras ficam escorregadias, especialmente em períodos de chuva, é importante ter cuidado ao caminhar perto da água. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
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Cachoeiras em meio à vegetação nativa, piscinas naturais e paisagens que revelam a riqueza ambiental de Minas Gerais compõem o cenário da Trilha de Capanema. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
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Com 3,8 quilômetros de extensão por trecho, totalizando 7,6 quilômetros de ida e volta, o percurso tem nível intermediário de dificuldade e pode ser feito a pé ou de bicicleta. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
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Durante o trajeto pela Trilha de Capanema, os visitantes têm acesso às cachoeiras das Flechas, dos Arcos e do Fundo. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
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O caminho éla Trilha de Capanema permite observar diferentes formações geológicas e a vegetação típica da região. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
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Durante a caminhada pela Trilha do Capanema, o visitante pode observar aves, vegetação nativa e diferentes formações naturais. Entre os animais que habitam a área estão raposas, seriemas, carcarás, lobos-guarás, veados-campeiros, jaguatiricas e onças-pardas. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
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Inaugurada neste sábado (31/10), a cerca de 120 quilômetros da capital, a Trilha de Capanema fica entre Ouro Preto e Itabirito e pode ser feita a pé ou de bicicleta Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
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