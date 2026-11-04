Assine
overlay
Início Galeria
TURISMO

Entre cachoeiras, montanhas e vegetação, veja fotos da Trilha de Capanema

Entre Ouro Preto e Itabirito, a trilha inaugurada nesse sábado (31/10) pela Vale, é uma opção de passeio ao ar livre a cerca de 120 quilômetros de Belo Horizonte

Larissa Leone*
  • Localizada entre Ouro Preto e Itabirito, a Trilha Capanema integra o Circuito Vale de Trilhas e oferece um percurso de 7,6 quilômetros, considerando ida e volta.
    Localizada entre Ouro Preto e Itabirito, a Trilha Capanema integra o Circuito Vale de Trilhas e oferece um percurso de 7,6 quilômetros, considerando ida e volta. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
  • Localizada entre Ouro Preto e Itabirito, a Trilha Capanema oferece um percurso de 7,6 quilômetros, considerando ida e volta.
    Localizada entre Ouro Preto e Itabirito, a Trilha Capanema oferece um percurso de 7,6 quilômetros, considerando ida e volta. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
  • Minas Gerais ganhou uma nova opção gratuita de lazer para quem gosta de natureza, trilhas e cachoeiras.
    Minas Gerais ganhou uma nova opção gratuita de lazer para quem gosta de natureza, trilhas e cachoeiras. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
  • Durante o passeio pela Trilha Capanema, os visitantes podem conhecer paisagens naturais do Quadrilátero Ferrífero, incluindo as cachoeiras das Flechas, dos Arcos e do Fundo.
    Durante o passeio pela Trilha Capanema, os visitantes podem conhecer paisagens naturais do Quadrilátero Ferrífero, incluindo as cachoeiras das Flechas, dos Arcos e do Fundo. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
  • Com um percurso de 7,6 quilômetros, considerando ida e volta, a Trilha Capanema é uma nova opção gratuita de lazer para quem gosta de natureza, trilhas e cachoeiras.
    Com um percurso de 7,6 quilômetros, considerando ida e volta, a Trilha Capanema é uma nova opção gratuita de lazer para quem gosta de natureza, trilhas e cachoeiras. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
  • Com trajeto de aproximadamente 1h30 para quem sai de Belo Horizonte, o acesso é feito pela BR-040, no sentido Rio de Janeiro. Na altura da Lagoa dos Ingleses, é preciso entrar na BR-356, em direção a Ouro Preto, e seguir até o Trevo do Maracujá. De lá, são mais 19 quilômetros no sentido de Capanema até o início da trilha. Nesse trecho final, a atenção deve ser redobrada: a estrada é estreita e bastante frequentada por ciclistas.
    Com trajeto de aproximadamente 1h30 para quem sai de Belo Horizonte, o acesso é feito pela BR-040, no sentido Rio de Janeiro. Na altura da Lagoa dos Ingleses, é preciso entrar na BR-356, em direção a Ouro Preto, e seguir até o Trevo do Maracujá. De lá, são mais 19 quilômetros no sentido de Capanema até o início da trilha. Nesse trecho final, a atenção deve ser redobrada: a estrada é estreita e bastante frequentada por ciclistas. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
  • O acesso à Trilha de Capanema é gratuito e não precisa de agendamento: é só chegar e aproveitar!
    O acesso à Trilha de Capanema é gratuito e não precisa de agendamento: é só chegar e aproveitar! Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
  • Para curtir o passeio na Trilha de Capanema com conforto, use roupas leves e tênis com boa aderência. Leve garrafa de água, protetor solar e repelente. Se quiser aproveitar as cachoeiras, não esqueça a roupa de banho.
    Para curtir o passeio na Trilha de Capanema com conforto, use roupas leves e tênis com boa aderência. Leve garrafa de água, protetor solar e repelente. Se quiser aproveitar as cachoeiras, não esqueça a roupa de banho. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
  • Quer conhecer cachoeiras, piscinas naturais e paisagens em meio às montanhas? A Trilha de Capanema, entre Ouro Preto e Itabirito, é uma opção de passeio ao ar livre a cerca de 120 quilômetros de Belo Horizonte.
    Quer conhecer cachoeiras, piscinas naturais e paisagens em meio às montanhas? A Trilha de Capanema, entre Ouro Preto e Itabirito, é uma opção de passeio ao ar livre a cerca de 120 quilômetros de Belo Horizonte. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
  • Com trajeto de aproximadamente 1h30 para quem sai de Belo Horizonte, o acesso é feito pela BR-040, no sentido Rio de Janeiro. Na altura da Lagoa dos Ingleses, é preciso entrar na BR-356, em direção a Ouro Preto, e seguir até o Trevo do Maracujá. De lá, são mais 19 quilômetros no sentido de Capanema até o início da trilha. Nesse trecho final, a atenção deve ser redobrada: a estrada é estreita e bastante frequentada por ciclistas.
    Com trajeto de aproximadamente 1h30 para quem sai de Belo Horizonte, o acesso é feito pela BR-040, no sentido Rio de Janeiro. Na altura da Lagoa dos Ingleses, é preciso entrar na BR-356, em direção a Ouro Preto, e seguir até o Trevo do Maracujá. De lá, são mais 19 quilômetros no sentido de Capanema até o início da trilha. Nesse trecho final, a atenção deve ser redobrada: a estrada é estreita e bastante frequentada por ciclistas. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
  • Inaugurada neste sábado (31/10), a cerca de 120 quilômetros da capital, a Trilha de Capanema fica entre Ouro Preto e Itabirito e pode ser feita a pé ou de bicicleta.
    Inaugurada neste sábado (31/10), a cerca de 120 quilômetros da capital, a Trilha de Capanema fica entre Ouro Preto e Itabirito e pode ser feita a pé ou de bicicleta. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
  • Entre montanhas, cachoeiras e vegetação, a Trilha de Capanema fica entre Ouro Preto e Itabirito e pode ser feita a pé ou de bicicleta
    Entre montanhas, cachoeiras e vegetação, a Trilha de Capanema fica entre Ouro Preto e Itabirito e pode ser feita a pé ou de bicicleta Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
  • Quem pretende entrar nas cachoeiras pode colocar roupa de banho e uma muda extra na mochila. Como algumas pedras ficam escorregadias, especialmente em períodos de chuva, é importante ter cuidado ao caminhar perto da água.
    Quem pretende entrar nas cachoeiras pode colocar roupa de banho e uma muda extra na mochila. Como algumas pedras ficam escorregadias, especialmente em períodos de chuva, é importante ter cuidado ao caminhar perto da água. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
  • Cachoeiras em meio à vegetação nativa, piscinas naturais e paisagens que revelam a riqueza ambiental de Minas Gerais compõem o cenário da Trilha de Capanema.
    Cachoeiras em meio à vegetação nativa, piscinas naturais e paisagens que revelam a riqueza ambiental de Minas Gerais compõem o cenário da Trilha de Capanema. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
  • Com 3,8 quilômetros de extensão por trecho, totalizando 7,6 quilômetros de ida e volta, o percurso tem nível intermediário de dificuldade e pode ser feito a pé ou de bicicleta.
    Com 3,8 quilômetros de extensão por trecho, totalizando 7,6 quilômetros de ida e volta, o percurso tem nível intermediário de dificuldade e pode ser feito a pé ou de bicicleta. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
  • Durante o trajeto pela Trilha de Capanema, os visitantes têm acesso às cachoeiras das Flechas, dos Arcos e do Fundo.
    Durante o trajeto pela Trilha de Capanema, os visitantes têm acesso às cachoeiras das Flechas, dos Arcos e do Fundo. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
  • O caminho éla Trilha de Capanema permite observar diferentes formações geológicas e a vegetação típica da região.
    O caminho éla Trilha de Capanema permite observar diferentes formações geológicas e a vegetação típica da região. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
  • Durante a caminhada pela Trilha do Capanema, o visitante pode observar aves, vegetação nativa e diferentes formações naturais. Entre os animais que habitam a área estão raposas, seriemas, carcarás, lobos-guarás, veados-campeiros, jaguatiricas e onças-pardas.
    Durante a caminhada pela Trilha do Capanema, o visitante pode observar aves, vegetação nativa e diferentes formações naturais. Entre os animais que habitam a área estão raposas, seriemas, carcarás, lobos-guarás, veados-campeiros, jaguatiricas e onças-pardas. Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
  • Inaugurada neste sábado (31/10), a cerca de 120 quilômetros da capital, a Trilha de Capanema fica entre Ouro Preto e Itabirito e pode ser feita a pé ou de bicicleta
    Inaugurada neste sábado (31/10), a cerca de 120 quilômetros da capital, a Trilha de Capanema fica entre Ouro Preto e Itabirito e pode ser feita a pé ou de bicicleta Foto: Larissa Leone/EM/D.A.Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay