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Veja como foi o show do Barão Vermelho em BH
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Quando Frejat, Dé Palmeira, Guto Goffi e Maurício Barros finalmente apareceram, o tempo de espera pareceu ficar para trás. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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Bastaram os primeiros acordes de "Maior abandonado" para a banda mostrar por que o reencontro da formação original do grupo criado no início dos anos 1980 ainda mobiliza tanta gente. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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Frejat e Dé, que estavam afastados do Barão havia anos, pareciam não ter deixado o grupo. Baixo e guitarra se encontravam com naturalidade. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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Guto, que é o único membro da formação original que nunca chegou a sair da banda, mantinha a pulsação das músicas. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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Maurício Barros completava a formação, com solos de teclado e seu carisma único. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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Ao longo de quase 30 músicas, o grupo revisitou uma coleção de canções que passa por mais de quatro décadas. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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"Bete Balanço", "O tempo não para", "Codinome beija-flor", "Por você", "Puro êxtase" e "Maior abandonado" continuam capazes de provocar reação imediata. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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Frejat também assumiu o papel de anfitrião. Entre uma música e outra, conversou com a plateia, contou histórias e fez comentários bem-humorados sobre o próprio passado da banda. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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Antes de "Down em mim", primeiro single do Barão, Frejat brincou: ‘Nosso primeiro single era um blues. O que mostra que a gente não entendia porra nenhuma de rádio’. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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O repertório do show também contou com versões de "Tente outra vez", de Raul Seixas; "Malandragem dá um tempo", de Bezerra da Silva; e "Quando o sol bater na janela do seu quarto", de Legião Urbana. Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press
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