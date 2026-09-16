ACIDENTE GRAVE
Ônibus e caminhão capotam em acidente com 6 mortos na BR-116
Segundo os bombeiros, ônibus voltava de São Paulo para a Bahia quando bateu em caminhão; 43 feridos foram levados para hospitais de três cidades
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Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução
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Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução
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Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução
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Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução
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Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução
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Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução
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Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução
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Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução