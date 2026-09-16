Assine
overlay
Início Galeria
ACIDENTE GRAVE

Ônibus e caminhão capotam em acidente com 6 mortos na BR-116

Segundo os bombeiros, ônibus voltava de São Paulo para a Bahia quando bateu em caminhão; 43 feridos foram levados para hospitais de três cidades

E
Estado de Minas
  • Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos
    Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução
  • Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos
    Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução
  • Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos
    Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução
  • Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos
    Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução
  • Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos
    Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução
  • Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos
    Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução
  • Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos
    Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução
  • Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos
    Veja imagens do acidente na BR-116 que deixou 6 mortos e 43 feridos Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay