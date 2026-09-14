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CINEMA

'Vicentina pede desculpas' estreia no Festival de Toronto

Longa da produtora mineira Filmes de Plástico é um dos candidatos escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil no Oscar

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Estado de Minas
  • Rejane Faria é protagonista de "Vicentina pede desculpas"
    Rejane Faria é protagonista de "Vicentina pede desculpas" Foto: Joshn Salangsang/Sutterstock Ima
  • Elenco de "Vicentina pede desculpas" sobe ao palco no Festival de Toronto
    Elenco de "Vicentina pede desculpas" sobe ao palco no Festival de Toronto Foto: Joshn Salangsang/Sutterstock Ima
  • A protagonista Rejane Faria e o diretor Gabriel Martins de "Vincentina pede desculpas"
    A protagonista Rejane Faria e o diretor Gabriel Martins de "Vincentina pede desculpas" Foto: Joshn Salangsang/Sutterstock Ima
  • Gabriel Martins, diretor de "Vincentina pede desculpas"
    Gabriel Martins, diretor de "Vincentina pede desculpas" Foto: Photographer/Sutterstock Images
  • Giovanna Heliodoro, Rejane Faria e Maíra Azevedo no Festival de Toronto
    Giovanna Heliodoro, Rejane Faria e Maíra Azevedo no Festival de Toronto Foto: Photographer/Sutterstock Images
  • André Novais Oliveira, Maurílio Martins e Thiago Macêdo Correia, fundadores da Filmes de Plástico, juntos no tapete vermelho em Toronto
    André Novais Oliveira, Maurílio Martins e Thiago Macêdo Correia, fundadores da Filmes de Plástico, juntos no tapete vermelho em Toronto Foto: Joshn Salangsang/Sutterstock Ima
  • Gabriel Martins, Rejane Faria, Maíra Azevedo, Giovanna Heliodoro e Renato Novaes no tapete vermelho do Festival de Toronto
    Gabriel Martins, Rejane Faria, Maíra Azevedo, Giovanna Heliodoro e Renato Novaes no tapete vermelho do Festival de Toronto Foto: Joshn Salangsang/Sutterstock Ima
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