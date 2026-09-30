Celebridades e TV
Ex-galã de novelas da Globo, Gustavo Leão vende pizzas na Flórida e ganha cidadania americana em cerimônia na Nasa
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A conquista foi celebrada pelo artista nas redes sociais, onde ele relembrou a relação construída com o país ao longo dos últimos anos e classificou o momento como "um dos mais especiais de sua vida". A ligação com os Estados Unidos começou em 2007, durante sua primeira visita ao território americano. Foto: Reproduc?a?o @leao_gustavo
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Nascido em 29 de março de 1987, em São Bernardo do Campo, São Paulo, Gustavo Leão vive na Flórida, onde trabalha com gastronomia e administra um food truck especializado em pizzas napolitanas. Sua estreia na TV aconteceu em "Floribella", novela exibida pela TV Band, em 2005. Foto: Reprodução/TV Band
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Porém, o reconhecimento aumentou mesmo após sua ida para a TV da Globo em 2007, quando interpretou Mateus em "Paraíso Tropical". Nessa época, Gustavo começou a adquirir status de galã das novelas e consolidar seu trabalho como ator. Foto: Reprodução/TV Globo