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Celebridades e TV

Ex-galã de novelas da Globo, Gustavo Leão vende pizzas na Flórida e ganha cidadania americana em cerimônia na Nasa

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Redação Flipar
  • A conquista foi celebrada pelo artista nas redes sociais, onde ele relembrou a relação construída com o país ao longo dos últimos anos e classificou o momento como
    A conquista foi celebrada pelo artista nas redes sociais, onde ele relembrou a relação construída com o país ao longo dos últimos anos e classificou o momento como "um dos mais especiais de sua vida". A ligação com os Estados Unidos começou em 2007, durante sua primeira visita ao território americano. Foto: Reproduc?a?o @leao_gustavo
  • Nascido em 29 de março de 1987, em São Bernardo do Campo, São Paulo, Gustavo Leão vive na Flórida, onde trabalha com gastronomia e administra um food truck especializado em pizzas napolitanas. Sua estreia na TV aconteceu em
    Nascido em 29 de março de 1987, em São Bernardo do Campo, São Paulo, Gustavo Leão vive na Flórida, onde trabalha com gastronomia e administra um food truck especializado em pizzas napolitanas. Sua estreia na TV aconteceu em "Floribella", novela exibida pela TV Band, em 2005. Foto: Reprodução/TV Band
  • Porém, o reconhecimento aumentou mesmo após sua ida para a TV da Globo em 2007, quando interpretou Mateus em
    Porém, o reconhecimento aumentou mesmo após sua ida para a TV da Globo em 2007, quando interpretou Mateus em "Paraíso Tropical". Nessa época, Gustavo começou a adquirir status de galã das novelas e consolidar seu trabalho como ator. Foto: Reprodução/TV Globo
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