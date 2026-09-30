Nelson Cavaquinho: vida e obra do sambista de voz marcante e estilo único

A partir de 1938, Nelson passou a vender direitos sobre suas músicas como forma de garantir sua sobrevivência após deixar o trabalho na polícia. Nesse processo, muitos compradores acabaram sendo incluídos como coautores das obras. Por esse motivo, é difícil identificar com precisão todos os seus parceiros de criação além de Guilherme de Brito. Foto: Reprodução do Youtube