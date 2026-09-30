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Casa isolada na montanha desafia alpinistas e ganha apelido de “arquitetura da morte”
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Localizada a cerca de 2.700 metros de altitude, em meio aos grandiosos Alpes italianos, a Buffa di Perrero é uma construção que desafia a gravidade. Foto: Reprodução do Instagram @jessexfeinman
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A casa fica cravada nas escarpas do Monte Cristallo, na região das famosas Dolomitas, na Itália. Cercada por paredões rochosos, chama a atenção pela localização em meio à paisagem montanhosa. Sua posição impressiona e desperta curiosidade sobre como foi construída naquele lugar. Foto: Reprodução do Instagram @jessexfeinman
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O local só é acessível a alpinistas experientes por meio de cordas — não há escadas, nem qualquer estrutura convencional de acesso. Foto: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini
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Construída durante a Primeira Guerra Mundial, essa estrutura serviu como abrigo militar estratégico. O objetivo era proteger os soldados italianos tanto do inimigo quanto das condições climáticas extremas. Foto: Reprodução do Instagram @jessexfeinman
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Alguns especialistas dizem que a localização da pedra foi escolhida para aproveitar a altitude e a dificuldade de acesso como defesa natural.Ali as armas eram armazenadas e soldados buscavam refúgio. Foto: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini
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Os materiais precisavam ser içados com cordas e guindastes rudimentares — uma tarefa extremamente arriscada para os padrões da época, motivo pelo qual o local foi apelidado por estudiosos de "arquitetura da morte". Foto: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini
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Em 2020, alpinistas alcançaram o local e encontraram resquícios do passado, como botões de uniformes militares e latas de comida. Foto: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini
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O teto da casa, que chegou a desabar por conta do peso da neve, e foi reconstruído. O interior é simples e apertado, com uma beliche, duas portas e pequenas janelas, além de uma mesa e algumas cadeiras. Foto: Reprodução/YouTube
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No entanto, a vista que se tem da casa é espetacular e, para os alpinistas, compensa o esforço físico exigido para chegar até lá. Foto: Reprodução/YouTube
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A trilha mais conhecida até o abrigo é a Via Ferrata Ivano Dibona, considerada uma das rotas mais difíceis dos Alpes. Foto: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini
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O trajeto exige experiência técnica em escalada e o uso de equipamentos profissionais. Foto: Reprodução do Youtube canal Nicolò Fontanini
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O Monte Cristallo é uma das montanhas mais imponentes das Dolomitas italianas, localizado na região do Vêneto, próximo à cidade de Cortina d'Ampezzo. É muito procurado por alpinistas e esquiadores, além de famoso por suas trilhas desafiadoras. Foto: Morscht /Wikimédia Commons
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Já as Dolomitas, Patrimônio Mundial da UNESCO, são uma cadeia montanhosa nos Alpes italianos, conhecidas por seus picos recortados e paredes verticais. Foto: Wolfgang Moroder/Wikimédia Commons
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Esse lugar espetacular atrai turistas o ano inteiro, com atividades que vão do esqui e snowboard no inverno ao alpinismo, ciclismo e trilhas no verão. Foto: kallerna /Wikimédia Commons