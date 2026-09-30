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Diretor de ‘Homem-Aranha’ com Tom Holland irá comandar nova fase de ‘Star Wars’ nos cinemas
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A produção ainda não teve sua trama revelada, mas a expectativa é que Daisy Ridley volte ao papel de Rey, personagem que protagonizou a trilogia anterior. Mesmo sem aprovação oficial da Disney, o longa já é considerado um dos projetos mais avançados da Lucasfilm para o futuro da franquia. Foto: Reprodução
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A relação de Watts com o universo criado por George Lucas não é recente. Ele foi um dos criadores de "Star Wars: Skeleton Crew", série desenvolvida ao lado de Christopher Ford, e também dirigiu episódios da produção do Disney+. A história acompanha crianças que se perdem pela galáxia e precisam encontrar o caminho de volta para casa. Foto: Reprodução
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A trilogia anterior começou em 2015 com "Star Wars: O Despertar da Força" e apresentou personagens como Rey, Finn, Poe Dameron e Kylo Ren. A história chegou ao fim quatro anos depois, com "Star Wars: A Ascensão Skywalker", que não foi bem recebido pelo público. Foto: Reprodução
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Nesse intervalo, a franquia expandiu seu universo principalmente por meio das séries do Disney+, como "O Mandaloriano"e "Andor". O filme mais recente da série, "O Mandaloriano e Grogu", chegou aos cinemas em maio de 2026. Foto: Divulgação/Lucasfilm
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