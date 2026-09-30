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Taioba: a folha que vai do quintal à cozinha
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A taioba é originária das regiões tropicais da América do Sul. Seu cultivo se adapta ao clima quente e à umidade, e a planta pode se multiplicar pelos brotos que surgem ao redor da planta-mãe. Foto: Eric Guinther (Marshman) wikimedia commons
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A taioba pertence à mesma família botânica do inhame. Suas folhas são a parte mais consumida, mas os tubérculos de variedades próprias para alimentação também podem ser aproveitados, desde que preparados adequadamente. Foto: imagem gerada por i.a
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As folhas fornecem fibras e nutrientes como vitamina A, cálcio e fósforo. A taioba pode ajudar a variar as verduras servidas nas refeições, sem que seja preciso atribuir a ela benefícios milagrosos. Há receitas em que as folhas de taioba são cozidas, bem escorridas e refogadas com alho e cebola. Depois, recebem farinha para dar liga; a massa é modelada, empanada e frita, como um croquete. Foto: FernandoPos wikimedia commons
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As folhas cruas podem irritar a boca e a garganta por causa de substâncias presentes na planta. Por isso, a taioba comestível deve passar pelo cozimento: o refogado é uma das formas tradicionais de preparo. Foto: imagem gerada por i.a
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Depois de lavada, a folha pode ser cortada e levada à frigideira com óleo ou azeite. O resultado é uma verdura macia, preparada de modo semelhante à couve, mas com textura própria. Foto: imagem gerada por i.a
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A taioba também pode entrar em bolinhos, tortas e recheios de pizza. Assim, a folha ganha espaço em receitas variadas, aproveitando seu sabor suave sem ficar restrita ao refogado do dia a dia. Foto: imagem gerada por i.a
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Nem toda planta chamada de taioba é adequada para consumo, e espécies parecidas podem causar confusão. Se a origem ou a identificação da folha for incerta, não basta cozinhá-la: procure um produtor que conheça a variedade comestível. Foto: imagem gerada por i.a
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