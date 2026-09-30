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Registro raro mostra vespa-cavalo-do-cão predando a maior aranha do mundo na Amazônia

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Redação Flipar
  • A vespa-cavalo-do-cão é um nome popular usado para diferentes espécies de vespas da família Pompilidae, conhecidas por caçar aranhas. Esses insetos são encontrados em várias regiões do mundo, sobretudo em áreas quentes, e desempenham um papel importante no controle de populações de aracnídeos.
    A vespa-cavalo-do-cão é um nome popular usado para diferentes espécies de vespas da família Pompilidae, conhecidas por caçar aranhas. Esses insetos são encontrados em várias regiões do mundo, sobretudo em áreas quentes, e desempenham um papel importante no controle de populações de aracnídeos. Foto: Wikimedia Commons/Rodrigomacrophoto
  • As fêmeas são as principais responsáveis pela caça e utilizam uma estratégia bastante particular para garantir a sobrevivência da própria prole. Após localizar uma aranha, a vespa desfere uma ferroada que provoca paralisia temporária na vítima, sem necessariamente matá-la.
    As fêmeas são as principais responsáveis pela caça e utilizam uma estratégia bastante particular para garantir a sobrevivência da própria prole. Após localizar uma aranha, a vespa desfere uma ferroada que provoca paralisia temporária na vítima, sem necessariamente matá-la. Foto: Flickr - ALAN SCHMIERER
  • Em seguida, transporta a presa até um local protegido, onde deposita um único ovo sobre seu corpo. Quando a larva nasce, utiliza a aranha como fonte de alimento durante seu desenvolvimento. A estratégia permite que a presa permaneça viva por parte do processo, o que garante alimento fresco para a larva.
    Em seguida, transporta a presa até um local protegido, onde deposita um único ovo sobre seu corpo. Quando a larva nasce, utiliza a aranha como fonte de alimento durante seu desenvolvimento. A estratégia permite que a presa permaneça viva por parte do processo, o que garante alimento fresco para a larva. Foto: Flickr - ALAN SCHMIERER
  • Algumas dessas vespas conseguem capturar aranhas muito maiores do que elas próprias, graças à combinação de força, agilidade e um veneno especializado. O grupo inclui espécies famosas pelas ferroadas extremamente dolorosas, embora a intensidade varie de acordo com a espécie.
    Algumas dessas vespas conseguem capturar aranhas muito maiores do que elas próprias, graças à combinação de força, agilidade e um veneno especializado. O grupo inclui espécies famosas pelas ferroadas extremamente dolorosas, embora a intensidade varie de acordo com a espécie. Foto: Pexels/Dmytro Koplyk
  • O veneno é destinado principalmente à imobilização das aranhas e não à defesa contra seres humanos. Apesar da aparência ameaçadora, essas vespas não costumam procurar pessoas para atacar e geralmente evitam confrontos.
    O veneno é destinado principalmente à imobilização das aranhas e não à defesa contra seres humanos. Apesar da aparência ameaçadora, essas vespas não costumam procurar pessoas para atacar e geralmente evitam confrontos. Foto: Flickr - Insects Unlocked
  • As vespas adultas costumam consumir néctar e outras fontes de açúcar, enquanto as larvas dependem das aranhas capturadas pelas mães. A relação entre esses insetos e seus hospedeiros é vista como um dos exemplos mais impressionantes de estratégias reprodutivas entre os invertebrados.
    As vespas adultas costumam consumir néctar e outras fontes de açúcar, enquanto as larvas dependem das aranhas capturadas pelas mães. A relação entre esses insetos e seus hospedeiros é vista como um dos exemplos mais impressionantes de estratégias reprodutivas entre os invertebrados. Foto: Flickr - Joshua Tree National Park
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