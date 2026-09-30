Juliano Cazarré anuncia que será pai pela sétima vez

Juliano Cazarré nasceu em 24 de setembro de 1980, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, foi criado em Brasília, é filho do escritor e jornalista Lourenço Cazarré e se formou em artes cênicas pela Universidade de Brasília. Começou a carreira no teatro e se mudou para São Paulo e estreou na televisão em "Antônia" e participou do filme "Tropa de Elite" em 2007. Foto: Reprodução / Instagram