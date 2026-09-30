Celebridades e TV
Dira Paes protagoniza “Lá na Minha Terra”, próxima novela das seis da Globo
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Dira Paes interpretará Rosenda, uma sertaneja que criou os filhos praticamente sozinha depois que o marido, Severino, vivido por Daniel de Oliveira, viajou para São Paulo e desapareceu. Ela mora como arrendatária na fazenda de Almerindo, personagem de Mateus Solano. Foto: Reprodução / Instagram
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A história começa 15 anos após o desaparecimento, quando Rosenda decide procurar Severino e descobre que ele está rico, muito diferente de antes e casado com Ismália, personagem de Camila Morgado. Os dois têm uma filha, Alice. Nesse período, a protagonista ainda é vítima de uma armação que a leva injustamente à prisão enquanto tenta proteger os filhos. Foto: Reprodução / Instagram
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Também fazem parte do elenco nomes como Lucy Alves, Luis Miranda, Thardelly Lima, Clarissa Pinheiro, Rhaisa Batista, Suzy Lopes, Gustavo Falcão e Suely Franco. A trama é escrita por Mário Teixeira e tem direção artística de Allan Fiterman, dupla responsável por “Mar do Sertão” e “No Rancho Fundo”. Foto: Divulgação
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O papel é o terceiro trabalho de Dira Paes em 2026, após “Três Graças”, em que interpretou Lígia, e a segunda temporada de “Pablo e Luisão”, gravada para o Globoplay até julho. A atriz também recebeu recentemente o título de Doutora Honoris Causa da Universidade Federal do Pará. Foto: Divulgacão
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Dira Paes, cujo nome de batismo é Ecleidira Maria Fonseca Paes, nasceu em Abaetetuba, no interior do Pará, e foi criada em Belém. Graduada em Artes Cênicas pela UNIRIO, ela também é fundadora da ONG Movimento Humanos Direitos, voltada à defesa do meio ambiente e dos direitos humanos. Foto: Reprodução do Instagram @dirapaes
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Na televisão, sua estreia em novelas aconteceu em “Araponga”, em 1990, na TV Globo. Desde então, participou de produções como “Ti Ti Ti”, “Fina Estampa”, “Salve Jorge”, “Velho Chico”, “Verão 90” e “Pantanal”. Ao longo da carreira, seu currículo conta com dezenas de filmes, séries e 16 novelas, além de prêmios como Grande Otelo, APCA, Guarani e Qualidade Brasil. Foto: Reprodução do Instagram @dirapaes
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Entre as personagens mais memoráveis de Dira Paes estão Solineuza, melhor amiga de Marinete, interpretada por Cláudia Rodrigues, em “A Diarista”, série da Globo, e Norminha, mulher do guarda Abel, em “Caminho das Índias”, novela de Glória Perez. A personagem também ficou marcada pela música “Você Não Vale Nada”, gravada pela banda Calcinha Preta. Foto: Reprodução Globoplay
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