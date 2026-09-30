Dira Paes protagoniza “Lá na Minha Terra”, próxima novela das seis da Globo

A história começa 15 anos após o desaparecimento, quando Rosenda decide procurar Severino e descobre que ele está rico, muito diferente de antes e casado com Ismália, personagem de Camila Morgado. Os dois têm uma filha, Alice. Nesse período, a protagonista ainda é vítima de uma armação que a leva injustamente à prisão enquanto tenta proteger os filhos. Foto: Reprodução / Instagram