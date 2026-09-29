Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

CAR-T: paciente com câncer raro recorre à Justiça e consegue tratamento avançado que custa milhões de reais

RF
Redação Flipar
  • A técnica utiliza células de defesa do próprio paciente, modificadas em laboratório para reconhecer e atacar estruturas específicas presentes nas células cancerosas. No caso do mieloma múltiplo, o principal alvo é a proteína BCMA, enquanto alguns tipos de leucemia e linfoma utilizam a proteína CD-19 como referência.
    A técnica utiliza células de defesa do próprio paciente, modificadas em laboratório para reconhecer e atacar estruturas específicas presentes nas células cancerosas. No caso do mieloma múltiplo, o principal alvo é a proteína BCMA, enquanto alguns tipos de leucemia e linfoma utilizam a proteína CD-19 como referência. Foto: Magnific/kjpargeter
  • Para produzir a terapia, os linfócitos T são retirados do sangue, enviados a centros especializados nos Estados Unidos ou na Europa e alterados por engenharia genética. Depois de multiplicadas e congeladas, as células retornam ao hospital, onde são aplicadas após uma etapa de quimioterapia.
    Para produzir a terapia, os linfócitos T são retirados do sangue, enviados a centros especializados nos Estados Unidos ou na Europa e alterados por engenharia genética. Depois de multiplicadas e congeladas, as células retornam ao hospital, onde são aplicadas após uma etapa de quimioterapia. Foto: Pexels/Pavel Danilyuk
  • O tratamento exige acompanhamento rigoroso, pois pode provocar reações como a síndrome de liberação de citocinas e alterações neurológicas. Por esse motivo, a recomendação inclui internação após a infusão. Embora o mieloma múltiplo ainda seja considerado incurável, remissões prolongadas têm levado especialistas a discutir o conceito de cura funcional.
    O tratamento exige acompanhamento rigoroso, pois pode provocar reações como a síndrome de liberação de citocinas e alterações neurológicas. Por esse motivo, a recomendação inclui internação após a infusão. Embora o mieloma múltiplo ainda seja considerado incurável, remissões prolongadas têm levado especialistas a discutir o conceito de cura funcional. Foto: Marcelo Leal/Unsplash
  • A CAR-T ainda não faz parte do rol obrigatório da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), enquanto também não recebeu recomendação de incorporação ao SUS. A legislação, contudo, permite a cobertura de tratamentos fora da lista em determinadas situações, desde que requisitos como registro na Anvisa, indicação médica e evidências científicas sejam comprovados.
    A CAR-T ainda não faz parte do rol obrigatório da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), enquanto também não recebeu recomendação de incorporação ao SUS. A legislação, contudo, permite a cobertura de tratamentos fora da lista em determinadas situações, desde que requisitos como registro na Anvisa, indicação médica e evidências científicas sejam comprovados. Foto: Reprodução/TV Globo
  • O tratamento custa cerca de R$ 3 milhões apenas pelo produto e pode alcançar R$ 4 milhões com hospitalização e cuidados adicionais. Além do preço, a fabricação individualizada das células leva semanas e pode sofrer atrasos por intercorrências clínicas. A tecnologia também possui limitações, pois depende de alvos específicos presentes na superfície do tumor.
    O tratamento custa cerca de R$ 3 milhões apenas pelo produto e pode alcançar R$ 4 milhões com hospitalização e cuidados adicionais. Além do preço, a fabricação individualizada das células leva semanas e pode sofrer atrasos por intercorrências clínicas. A tecnologia também possui limitações, pois depende de alvos específicos presentes na superfície do tumor. Foto: Freepik/rawpixel.com
  • Ao mesmo tempo, pesquisas apontam um possível novo campo de aplicação para a CAR-T: doenças autoimunes graves, como lúpus e esclerose sistêmica, nas quais os resultados iniciais indicam que a técnica pode produzir períodos prolongados sem necessidade de medicamentos.
    Ao mesmo tempo, pesquisas apontam um possível novo campo de aplicação para a CAR-T: doenças autoimunes graves, como lúpus e esclerose sistêmica, nas quais os resultados iniciais indicam que a técnica pode produzir períodos prolongados sem necessidade de medicamentos. Foto: Pexels/RDNE Stock project
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay