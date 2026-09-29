CAR-T: paciente com câncer raro recorre à Justiça e consegue tratamento avançado que custa milhões de reais

A CAR-T ainda não faz parte do rol obrigatório da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), enquanto também não recebeu recomendação de incorporação ao SUS. A legislação, contudo, permite a cobertura de tratamentos fora da lista em determinadas situações, desde que requisitos como registro na Anvisa, indicação médica e evidências científicas sejam comprovados. Foto: Reprodução/TV Globo