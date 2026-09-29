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Ícone dos videogames: estátua em homenagem a Lara Croft será instalada em cidade onde nasceu a franquia ‘Tomb Raider’
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Protagonista da franquia "Tomb Raider", Lara Croft é uma das personagens mais conhecidas dos videogames. Criada pela desenvolvedora britânica Core Design, ela surgiu em 1996 no primeiro jogo da série, lançado para PlayStation, Sega Saturn e computadores. Foto: Reprodução
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A personagem é apresentada como uma arqueóloga, aventureira e exploradora britânica, com amplo conhecimento sobre história, mitologia e civilizações antigas. Filha do aristocrata Lord Richard Croft, Lara cresceu em um ambiente privilegiado, mas desenvolveu interesse por aventuras e descobertas arqueológicas. Foto: Reprodução
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A aparência e a personalidade de Lara passaram por mudanças importantes ao longo das décadas, especialmente após o reboot iniciado em 2013. Nessa nova fase, "Tomb Raider", "Rise of the Tomb Raider" e "Shadow of the Tomb Raider" apresentam uma versão mais jovem e vulnerável da heroína. Foto: Divulgação
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Lara também ganhou adaptações para o cinema, com Angelina Jolie nos filmes "Lara Croft: Tomb Raider", lançado em 2001, e "Lara Croft: Tomb Raider – A Origem da Vida", de 2003. Em 2018, Alicia Vikander deu vida à personagem no filme "Tomb Raider: A Origem". Foto: Reprodução
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