Esporte
Cheerleaders do Dallas Cowboys conquistaram o público no intervalo do jogo da NFL no Maracanã; veja origem da tradição
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O brasileiro Pedro Sampaio abriu o espetáculo, enquanto Ricky Martin assumiu a apresentação na sequência, ao som de “Livin’ La Vida Loca”. A participação das cheerleaders nas coreografias chamou a atenção do público e gerou diversos comentários de internautas, que elogiaram a interação entre as dançarinas e os artistas. Foto: Reprodução
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As cheerleaders, conhecidas no Brasil como "líderes de torcida", são conhecidas por fazerem parte da cultura esportiva dos Estados Unidos. A tradição surgiu no fim do século 19, quando grupos de estudantes passaram a organizar gritos e cantos para incentivar equipes durante partidas universitárias. Foto: Flickr - All-Pro Reels
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A Universidade de Minnesota é apontada como um dos principais locais ligados ao nascimento do cheerleading organizado, com a formação de um grupo masculino em 1898. Com o passar das décadas, a atividade ganhou coreografias, saltos, acrobacias e elementos de ginástica, além de incorporar cada vez mais participantes mulheres. Foto: Wikimedia Commons/MN National Guard
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Na década de 1920, as mulheres começaram a ocupar espaço nas equipes, e o cheerleading se transformou em uma atividade predominantemente feminina, embora também existam grupos mistos. As apresentações exigem preparo físico, coordenação, força, flexibilidade, equilíbrio e ritmo. Foto: Wikimedia Commons/University of Texas at Arlington Photograph Collection
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Além dos aspectos esportivos, as equipes trabalham expressão corporal, presença de palco e sincronização. Os uniformes tradicionais costumam apresentar as cores e símbolos das equipes que representam. Pompons, megafones e gritos de incentivo também fazem parte da imagem clássica das líderes de torcida. Foto: Pexels/Matheus Andrade
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Em algumas modalidades, integrantes são lançadas para o alto e precisam executar movimentos antes de retornar com segurança ao solo. A confiança entre os integrantes é fundamental, sobretudo nas formações que envolvem elevações e pirâmides humanas. Foto: LOGAN WEAVER | @LGNWVR/Unsplash
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O sucesso foi tamanho que o cheerleading deixou de acontecer apenas nas arquibancadas e passou a ter competições próprias, com equipes avaliadas por critérios técnicos e artísticos. Nos Estados Unidos, existem campeonatos escolares, universitários e profissionais, além de competições internacionais. Foto: Rojan Maharjan/Unsplash
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Uma das maiores curiosidades da modalidade é que presidentes estadunidenses como Dwight Eisenhower e George W. Bush foram cheerleaders na juventude, assim como celebridades do cinema e da música, como Meryl Streep, Sandra Bullock, Jennifer Lawrence e Madonna. Foto: Wikimedia Commons/Kenneth C. Zirkel