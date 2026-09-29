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Entenda por que o anúncio de Marilyn Manson para o The Town 2027 gerou revolta nas redes sociais
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No fim dos anos 1980, formou a banda Marilyn Manson, que ganhou destaque na cena industrial e alternativa dos Estados Unidos. O reconhecimento internacional veio na década de 1990, sobretudo com o álbum "Antichrist Superstar", lançado em 1996, que consolidou sua imagem provocadora e seu som pesado. Foto: Flickr - Victoria Morse
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Uma curiosidade é que, além de cantor e de já ter atuado, Manson também é pintor e autor de livros. O músico foi noivo da atriz Evan Rachel Wood, conhecida pela série "Westworld" que foi quem primeiro o acusou de abuso psicológico e sexual, em 2021, dando início a uma série de outras denúncias. Foto: Reprodução/Instagram/Divulgação/HBO