Entenda por que o anúncio de Marilyn Manson para o The Town 2027 gerou revolta nas redes sociais

Uma curiosidade é que, além de cantor e de já ter atuado, Manson também é pintor e autor de livros. O músico foi noivo da atriz Evan Rachel Wood, conhecida pela série "Westworld" que foi quem primeiro o acusou de abuso psicológico e sexual, em 2021, dando início a uma série de outras denúncias. Foto: Reprodução/Instagram/Divulgação/HBO