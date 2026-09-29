Jericó resiste há 11 mil anos: cidade mais baixa do mundo é uma das mais antigas

Segundo a Bíblia, as muralhas de Jericó caíram após sete dias de marchas e toques de trombetas. No Novo Testamento, Jesus cura Bartimeu nas proximidades da cidade e visita Zaqueu, que havia subido em um sicômoro para vê-lo. Esses relatos fazem de Jericó um lugar importante para a tradição cristã. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons