Filmes e Séries
Venda de imóvel antecedeu anúncio da separação de Amanda Seyfried e Thomas Sadoski
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A atriz colocou a casa de dois andares, com cerca de 250 metros quadrados e localizada em Hollywood Hills, em Los Angeles, à venda em agosto de 2026 por 3,2 milhões de dólares. O imóvel, que já pertenceu ao ator Adam Brody e ao cantor Fred Durst, foi comprado por Amanda em 2011 por 1,85 milhão de dólares. Foto: Reprodução / Instagram
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Amanda e Thomas se conheceram em 2015, durante a temporada da peça off-Broadway "The Way We Get By". Depois, os dois atuaram juntos no filme "The Last Word", lançado em 2017. O relacionamento começou no início de 2016, e o noivado foi confirmado em 12 de setembro daquele ano. Eles se casaram em uma cerimônia secreta, realizada em 12 de março de 2017. Foto: Wikimedia Commons / CaseyJNewell
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Em 15 de setembro de 2026, Amanda e Thomas divulgaram um comunicado conjunto à People, no qual anunciaram que estavam separados “há algum tempo”. Segundo os dois, a decisão foi a melhor para o casal e para a família. Eles têm dois filhos: Nina, que nasceu em março de 2017, e Thomas Jr., nascido em setembro de 2020. Foto: Reprodução / Instagram
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Amanda Michelle Seyfried nasceu no dia 3 de dezembro de 1985, em Allentown, na Pensilvânia, e começou a trabalhar como modelo ainda criança, antes de iniciar a carreira como atriz. Ela começou a atuar nas novelas americanas "As the World Turns" e "All My Children". Nesse início, também participou de séries como "Veronica Mars", "Wildfire" e "CSI: Investigação Criminal". Foto: Wikimedia Commons / Sara Komatsu
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Um dos papéis mais conhecidos de Amanda é o de Karen Smith em "Meninas Malvadas", lançado em 2004, e o de Sophie Sheridan em "Mamma Mia!", filme lançado em 2008, em que atuou ao lado de Meryl Streep e que marcou seu primeiro papel principal em um longa. Ela voltou a interpretar a personagem na sequência, lançada em 2018. Foto: Divulgação
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Em 2021, Amanda recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por "Mank". Pela minissérie "The Dropout", sobre a fundadora da Theranos, Elizabeth Holmes, ganhou o Emmy de Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para TV em 2022 e o Globo de Ouro na mesma categoria em 2023. Foto: Divulgação
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Outros títulos de sua filmografia são "Questão de Vida", "Pesadelo Americano", "Garota Infernal", "Querido John", "Cartas para Julieta", "O Preço do Amanhã", "A Garota da Capa Vermelha", "Os Miseráveis", "12 Horas", "O Natal dos Coopers", "O Testamento de Ann Lee", "A Empregada" e "Long Bright River", entre outros. Foto: Divulgação
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