Venda de imóvel antecedeu anúncio da separação de Amanda Seyfried e Thomas Sadoski

Em 15 de setembro de 2026, Amanda e Thomas divulgaram um comunicado conjunto à People, no qual anunciaram que estavam separados “há algum tempo”. Segundo os dois, a decisão foi a melhor para o casal e para a família. Eles têm dois filhos: Nina, que nasceu em março de 2017, e Thomas Jr., nascido em setembro de 2020. Foto: Reprodução / Instagram