Claudia Ohana revela que neto foi alvo de provocações por ensaio nu da atriz

A década de 1980 consolidou a presença de Claudia Ohana no cinema brasileiro. Nesse período, participou de filmes como “Erêndira”, dirigido por Ruy Guerra, “Luzia Homem”, de Fábio Barreto, e “Ópera do Malandro”, adaptação cinematográfica do musical de Chico Buarque. A atriz também manteve uma relação próxima com o teatro e ampliou sua experiência artística para além das telas. Em 1985, protagonizou um ensaio para a revista Playboy que posteriormente se tornou um dos episódios mais conhecidos de Foto: Reprodução/Erêndira