Estilo de Vida
Wootz: o aço da Índia antiga que ganhou fama nas espadas de Damasco
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Vestígios arqueológicos mostram a produção de aço de cadinho em diferentes regiões do sul da Índia. A técnica já existia ali antes da era cristã, embora seja difícil apontar um único lugar ou inventor. O nome “wootz” deriva de ukku, palavra usada para aço em línguas do sul indiano. Foto: imagem gerada por i.a
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Os artesãos colocavam ferro e materiais ricos em carbono em pequenos recipientes resistentes ao calor. Os cadinhos eram fechados e aquecidos em fornos até formar lingotes de aço. A composição, o tempo de aquecimento e o resfriamento influenciavam o resultado. Foto: imagem gerada por i.a
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O teor elevado de carbono podia dar dureza ao aço e ajudar a lâmina a conservar o fio. Mas não bastava obter um bom lingote: era preciso forjá-lo com controle da temperatura. Calor inadequado podia prejudicar a estrutura do metal e comprometer a peça. Foto: imagem gerada por i.a
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Algumas espadas feitas com esse aço exibiam linhas onduladas que lembravam água corrente. O desenho está ligado à estrutura formada no metal durante a produção e a forja. Ele ajudou a tornar essas lâminas reconhecíveis, além de alimentar sua fama. Foto: Mr McIntyre wikimedia commons
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O wootz foi empregado principalmente na fabricação de espadas, sabres e punhais. Artesãos trabalhavam os lingotes para obter lâminas com fio resistente e aparência característica. As qualidades variavam conforme o metal recebido e a habilidade de quem o forjava. Foto: Dbachmann / Wikimedia Commons (cropada)
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Lingotes produzidos na Índia eram transportados para outras regiões da Ásia e do mundo árabe. Artesãos da Pérsia e de outros centros transformavam esse aço em lâminas. Sua associação com as célebres espadas de Damasco ajudou a difundir a reputação do material. Foto: - swordpedia - creative commons
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O interesse por suas lâminas levou pesquisadores europeus a estudar a composição e a estrutura do aço nos séculos 18 e 19. Hoje, o wootz também é objeto de pesquisas que tentam compreender suas antigas técnicas de produção. Seu prestígio revela o conhecimento metalúrgico desenvolvido por artesãos do sul da Ásia. Foto: Imagem gerada por i.a
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