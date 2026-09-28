Celebridades e TV
Depois de ter show cancelado no Peru, Robbie Williams surpreendeu fãs com apresentação surpresa
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Entre seus álbuns de maior destaque estão "Sing When You're Winning", de 2000, "Escapology", de 2002, "Intensive Care", de 2005, e "Rudebox", de 2006. O cantor também protagonizou apresentações de grande porte, como os shows de Knebworth, em 2003, que reuniram centenas de milhares de pessoas. Foto: Flickr - erintheredmc
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Em 2010, voltou a se apresentar com o Take That e participou do álbum "Progress", que marcou a reunião da formação original do grupo. Ao longo da carreira, o cantor acumulou 18 BRIT Awards. Seu álbum "XXV", lançado em 2022, tornou-se seu 14º disco solo a alcançar o 1º lugar no Reino Unido. Foto: Flickr - vagueonthehow