Depois de ter show cancelado no Peru, Robbie Williams surpreendeu fãs com apresentação surpresa

Entre seus álbuns de maior destaque estão "Sing When You're Winning", de 2000, "Escapology", de 2002, "Intensive Care", de 2005, e "Rudebox", de 2006. O cantor também protagonizou apresentações de grande porte, como os shows de Knebworth, em 2003, que reuniram centenas de milhares de pessoas. Foto: Flickr - erintheredmc