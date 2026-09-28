Celebridades e TV
Vozes inesquecíveis que marcaram a história da ópera
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Enrico Caruso (1873–1921) nasceu em Nápoles, Itália, e se tornou um dos tenores mais célebres da história. Sua voz expressiva e suas gravações ajudaram a levar a ópera a públicos de diferentes partes do mundo. Foto: Domínio público
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Luciano Pavarotti (1935–2007) nasceu em Módena, Itália, e se tornou um dos tenores mais populares da história. Sua voz potente e carisma levaram a ópera a públicos imensos em todo o mundo. Foto: Instagram @lucianopavarotti
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Maria Callas (1923–1977) nasceu em Nova York, Estados Unidos, e tornou-se símbolo da ópera no século 20. Sua interpretação dramática revolucionou o canto lírico e marcou gerações. Foto: Domínio público
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Plácido Domingo (1941– ) nasceu em Madri, Espanha, e construiu carreira impressionante como tenor e maestro. É considerado um dos artistas mais completos e influentes da ópera moderna. Foto: Russell Hirshon domínio público
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José Carreras (1946– ) nasceu em Barcelona, Espanha, e ganhou fama internacional por sua voz lírica e emotiva. Tornou-se um dos célebres Três Tenores e referência do repertório italiano. Foto: José carreras- World Economic Forum wikimedia commons
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Montserrat Caballé (1933–2018) nasceu em Barcelona, Espanha, e destacou-se pela técnica refinada e notas longas. Foi uma das sopranos mais admiradas do século 20. Foto: Domínio público
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Renata Tebaldi (1922–2004) nasceu em Pesaro, Itália, e conquistou o público com timbre aveludado e interpretação intensa. Tornou-se uma das grandes rivais artísticas de Maria Callas. Foto: Domínio público
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Joan Sutherland (1926–2010) nasceu em Sydney, Austrália, e ficou conhecida como “La Stupenda”. Sua técnica impecável a tornou referência no repertório bel canto. Foto: Allan Warren wikimedia commons
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Leontyne Price (1927– ) nasceu em Laurel, Estados Unidos, e abriu caminhos para artistas negros na ópera. Sua voz poderosa marcou o Metropolitan Opera e palcos internacionais. Foto: Jack Mitchell wikimedia commons
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Cecilia Bartoli (1966– ) nasceu em Roma, Itália, e ganhou destaque como mezzo-soprano versátil. Tornou-se referência em repertório barroco e clássico com grande sucesso. Foto: Erinc Salor wikimedia commons
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Dietrich Fischer-Dieskau (1925–2012) nasceu em Berlim, Alemanha, e foi um dos maiores barítonos do século 20. Destacou-se especialmente na interpretação de canções alemãs. Foto: Domínio público
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Beniamino Gigli (1890–1957) nasceu em Recanati, Itália, e sucedeu Caruso como grande tenor de sua época. Sua voz calorosa encantou plateias no mundo inteiro. Foto: Domínio publico
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Feodor Chaliapin (1873–1938) nasceu em Kazan, Rússia, e revolucionou a atuação cênica na ópera. Seu talento dramático elevou o padrão de interpretação nos palcos líricos. Foto: Domínio público
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