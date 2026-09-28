“Roque Santeiro” volta à tela da Globo em outubro

Aliás, a novela já havia sido reprisada pela Globo em outras ocasiões. A primeira vez foi na "Sessão Aventura", em 1991, depois, foi reprisada no "Vale a Pena Ver de Novo", em 2000, e no antigo canal Viva, agora Globoplay Novelas, em 2011 e 2024. Desde 2021, os capítulos estão disponíveis no Globoplay, plataforma de streaming da emissora. Foto: Divulgação TV Globo