Celebridades e TV
“Roque Santeiro” volta à tela da Globo em outubro
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Aliás, a novela já havia sido reprisada pela Globo em outras ocasiões. A primeira vez foi na "Sessão Aventura", em 1991, depois, foi reprisada no "Vale a Pena Ver de Novo", em 2000, e no antigo canal Viva, agora Globoplay Novelas, em 2011 e 2024. Desde 2021, os capítulos estão disponíveis no Globoplay, plataforma de streaming da emissora. Foto: Divulgação TV Globo
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Escrita por Dias Gomes e Aguinaldo Silva, "Roque Santeiro" é baseada na peça de teatro "O Berço do Herói", escrita por Dias Gomes em 1965. A novela foi ao ar originalmente entre junho de 1985 e fevereiro de 1986 e se tornou um dos grandes clássicos da teledramaturgia brasileira. Inclusive, o capítulo final de "Roque Santeiro" alcançou 100% dos televisores ligados sintonizados na atração em todo o território nacional. Foto: Divulgação TV Globo
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Entretanto, antes de sua exibição, a produção teve problemas com a censura. Prevista originalmente para estrear em 1975, a novela chegou a ter 30 capítulos gravados antes de ser proibida pelo governo militar. A proibição foi anunciada ao vivo no Jornal Nacional pelo âncora Cid Moreira. Somente uma década depois, já em contexto de abertura democrática, a trama pôde ser refeita e exibida. Foto: Divulgação TV Globo
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A trama é ambientada na cidade fictícia de Asa Branca e gira em torno do mito de Roque Santeiro, interpretado por José Wilker. O personagem era um artesão de santos que teria morrido ao enfrentar o bandido Navalhada. Após sua suposta morte, passou a ser venerado pelos moradores da cidade como um mártir. Foto: Divulgação TV Globo
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O rumo da história muda quando Roque reaparece vivo em Asa Branca, anos depois de ser dado como morto. O retorno inesperado coloca em xeque toda a estrutura de poder e os interesses econômicos que haviam sido construídos em torno de sua suposta morte. A novela é uma sátira à exploração da fé popular e retrata um microcosmo da sociedade brasileira. Foto: Divulgação TV Globo
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Além de Wilker, também faziam parte do elenco nomes como Regina Duarte, na pele da Viúva Porcina; Lima Duarte, como Sinhozinho Malta; Ary Fontoura, como o prefeito Florindo Abelha; e Armando Bógus, como o comerciante Zé das Medalhas. "Roque Santeiro" também marcou a estreia de nomes como Cláudia Raia, Patrícia Pillar e Maurício Mattar na TV Globo. Foto: Divulgação/TV Globo
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O triângulo formado pelos personagens Roque, Viúva Porcina e Sinhozinho Malta se tornou um dos mais lembrados da história das novelas brasileiras. O bordão "tô certo ou tô errado?", associado a Sinhozinho Malta, permanece na memória popular até hoje. Além disso, a cidade cenográfica de Asa Branca entrou para a história como uma das mais bem construídas pela emissora. Foto: Divulgação TV Globo
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