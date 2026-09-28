Christian Bale inaugura vila para acolher famílias e crianças na Califórnia

Nesse modelo, segundo levantamentos citados pela imprensa americana, até 75% dos irmãos que entram no sistema de acolhimento acabam separados. Para evitar esse cenário, a Together California adotou uma proposta diferente: em vez de a criança deixar sua família de origem para morar na casa dos acolhedores, é a nova família que passa a viver no complexo junto com ela. A medida busca permitir que os irmãos permaneçam no mesmo endereço durante esse processo. Foto: Reprodução / Instagram