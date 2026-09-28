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Christian Bale inaugura vila para acolher famílias e crianças na Califórnia
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Palmdale fica a cerca de 100 quilômetros ao norte de Los Angeles, região que pertence ao condado de Los Angeles, onde está o maior número de crianças sob custódia do estado. No sistema tradicional de acolhimento temporário dos Estados Unidos, a criança passa a morar na casa de uma família inscrita no programa de lares temporários. Foto: Reprodução Youtube
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Nesse modelo, segundo levantamentos citados pela imprensa americana, até 75% dos irmãos que entram no sistema de acolhimento acabam separados. Para evitar esse cenário, a Together California adotou uma proposta diferente: em vez de a criança deixar sua família de origem para morar na casa dos acolhedores, é a nova família que passa a viver no complexo junto com ela. A medida busca permitir que os irmãos permaneçam no mesmo endereço durante esse processo. Foto: Reprodução / Instagram
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Além das 12 casas, o complexo conta com áreas de uso comum, como parquinhos e espaços destinados ao atendimento dos moradores. A vila também possui escritórios para serviços de apoio às famílias. Uma equipe própria oferece orientação sobre questões legais relacionadas ao acolhimento e acompanha os responsáveis durante o processo. Foto: Reprodução / Instagram
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A ideia do projeto surgiu após o nascimento da filha de Bale, Emmeline, em 2005. Segundo o ator, ele passou a pensar em como seria a vida da menina caso não pudesse contar com os pais. Três anos depois, ele e Sibi descobriram que mais de 60 mil crianças viviam em lares temporários na Califórnia e decidiram buscar uma forma de contribuir. Foto: Wikimedia Commons / Andrea Cangioli
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Em entrevista ao jornal "The New York Times", Bale contou que o casal ficou chocado e um pouco envergonhado por desconhecer a dimensão do problema. A partir dessa descoberta, os dois começaram a estruturar a criação de um espaço permanente de acolhimento. O projeto, no entanto, levou anos até sair do papel. Foto: Reprodução Youtube
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Para viabilizar o projeto, Bale comprou o terreno em Palmdale por 875 mil dólares, valor equivalente a cerca de 4,5 milhões de reais na cotação atual. O restante dos recursos veio de doações públicas e do apoio de entidades sem fins lucrativos. Membros do governo e a administração de Palmdale também participaram do financiamento da iniciativa. Foto: Reprodução / Instagram