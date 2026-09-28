Alessandra Negrini será uma das protagonistas da próxima novela das 19h da Globo

Alessandra Vidal de Negreiros Negrini nasceu em São Paulo, em 29 de agosto de 1970. Aos 18 anos, matriculou-se em um curso de teatro e, pouco tempo depois, foi chamada para realizar testes na Globo. Sua estreia na emissora aconteceu em 1993, na novela "Olho no Olho", e seu primeiro grande destaque veio com a minissérie "Engraçadinha: Seus Amores e Seus Pecados", inspirada na obra de Nelson Rodrigues. Foto: Divulgação TV Globo