Celebridades e TV
Alessandra Negrini será uma das protagonistas da próxima novela das 19h da Globo
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Os detalhes sobre a personagem que Alessandra Negrini interpretará em "Elas que Lutem" ainda não foram divulgados pela emissora ou pela equipe de produção. Segundo apuração da coluna Outro Canal, do jornal Folha de S.Paulo, no entanto, a atriz dará vida a uma personagem de perfil bem-humorado. Foto: Reprodução / Instagram
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A atriz não participa de uma novela desde 2023, quando fez parte do elenco de "Travessia", novela das 21h, da TV Globo, escrita por Glória Perez. Na história, Alessandra interpretou Guida, irmã de Leonor, personagem de Vanessa Giácomo, e esposa de Moretti, papel de Rodrigo Lombardi. Foto: Reprodução / Instagram
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Além disso, Negrini já está escalada para "Democracia Corinthiana", série da HBO que abordará o movimento responsável por transformar o Corinthians no início dos anos 1980. Na produção, a atriz interpretará Marlene Matheus, esposa do dirigente Vicente Matheus, que será interpretado por Marco Ricca. Foto: Divulgação
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Alessandra Vidal de Negreiros Negrini nasceu em São Paulo, em 29 de agosto de 1970. Aos 18 anos, matriculou-se em um curso de teatro e, pouco tempo depois, foi chamada para realizar testes na Globo. Sua estreia na emissora aconteceu em 1993, na novela "Olho no Olho", e seu primeiro grande destaque veio com a minissérie "Engraçadinha: Seus Amores e Seus Pecados", inspirada na obra de Nelson Rodrigues. Foto: Divulgação TV Globo
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Em 1997, Alessandra viveu sua primeira vilã na televisão, Paula, no remake de "Anjo Mau". Em 2002, interpretou Selma Dumont, a Selminha, na novela "Desejos de Mulher". Já em 2007, teve um de seus projetos mais marcantes na Globo ao interpretar as gêmeas Paula e Taís em "Paraíso Tropical", novela escrita por Gilberto Braga. Foto: Divulgação TV Globo
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Após o fim de seu contrato de exclusividade com a Globo, Negrini participou de algumas produções para plataformas de streaming, como "Cidade Invisível", da Netflix, lançada em 2021, na qual interpretou a personagem Cuca. A atriz também fez uma participação em "Samantha!", outra produção da Netflix. Foto: Divulgação
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Ao longo da carreira, Alessandra Negrini ainda fez parte do elenco de produções como "Meu Bem Querer", "A Muralha", "Celebridade", "JK", "Lado a Lado", "Boogie Oogie", "O Que É Isso, Companheiro?", "2 Coelhos", "A Árvore", "Tal Filho, Tal Pai", "As Cariocas" e "Orgulho e Paixão", entre novelas, filmes, séries, minisséries e peças de teatro. Foto: Divulgação TV Globo
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