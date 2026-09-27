Galeria
Dos selos da Antiguidade aos carimbos de hoje: a história de uma marca de autenticação
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Durante a Idade Média europeia, reis, nobres e instituições religiosas utilizavam selos em cera com brasões cuidadosamente gravados como forma de garantir a autenticidade e a integridade de cartas, decretos e documentos oficiais. Foto: Imagem gerada por IA
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No século 19, com a popularização do papel e das administrações públicas modernas, surgiram os carimbos de borracha, mais práticos e acessíveis. Essa ferramenta então passou a facilitar o controle de registros, contratos e mercadorias. Foto: Leopictures/Pixabay
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Na contemporaneidade, a ferramenta evoluiu para modelos automáticos e datadores, mas também chegou ao universo das artes e do artesanato, sendo essencial em técnicas de scrapbooking e personalização de embalagens. Foto: Agto Nugroho/Unsplash
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Mesmo com a digitalização e a ascensão da assinatura eletrônica nos dias atuais, o carimbo mantém sua relevância prática devido ao baixo custo e à eficiência na validação física de documentos. Foto: Markus Spiske/Unsplash
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Hoje em dia, os carimbos continuam presentes em repartições, escritórios, escolas e atividades artesanais, mantendo sua utilidade como forma rápida de registro visual e validação simbólica. Foto: Freepik/DC Studio