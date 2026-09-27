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Pseudofrutos: cinco alimentos que escondem uma surpresa botânica

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Redação Flipar
  • O fruto verdadeiro se desenvolve a partir do ovário da flor, onde ficam os óvulos que darão origem às sementes. Nos pseudofrutos, outras partes da flor também crescem e passam a compor a estrutura que vemos. Em muitos casos, é justamente essa parte que comemos.
    O fruto verdadeiro se desenvolve a partir do ovário da flor, onde ficam os óvulos que darão origem às sementes. Nos pseudofrutos, outras partes da flor também crescem e passam a compor a estrutura que vemos. Em muitos casos, é justamente essa parte que comemos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A formação pode envolver o receptáculo, que sustenta as partes da flor, ou o pedúnculo, que a liga à planta. Embora sejam diferentes em termos botânicos, essas estruturas são chamadas de frutas no cotidiano. Nos próximos cards, veja cinco exemplos e descubra onde fica o fruto verdadeiro em cada um.
    A formação pode envolver o receptáculo, que sustenta as partes da flor, ou o pedúnculo, que a liga à planta. Embora sejam diferentes em termos botânicos, essas estruturas são chamadas de frutas no cotidiano. Nos próximos cards, veja cinco exemplos e descubra onde fica o fruto verdadeiro em cada um. Foto:
  • Morango – A parte vermelha e suculenta se forma a partir do receptáculo da flor. Os pequenos pontos espalhados pela superfície são os frutos verdadeiros. Cada um deles abriga uma semente.
    Morango – A parte vermelha e suculenta se forma a partir do receptáculo da flor. Os pequenos pontos espalhados pela superfície são os frutos verdadeiros. Cada um deles abriga uma semente. Foto: Imagem de Peter por Pixabay
  • Maçã – A maior parte da polpa se desenvolve de tecidos florais ao redor do ovário. O fruto verdadeiro corresponde à região central, que envolve as sementes. É por isso que a maçã é classificada como pseudofruto.
    Maçã – A maior parte da polpa se desenvolve de tecidos florais ao redor do ovário. O fruto verdadeiro corresponde à região central, que envolve as sementes. É por isso que a maçã é classificada como pseudofruto. Foto: Vegan Feast Catering - wikimedia commons
  • Pera – Assim como na maçã, a porção carnosa se forma principalmente de tecidos florais externos ao ovário. A região que abriga as sementes corresponde ao fruto verdadeiro. Os dois alimentos têm uma estrutura botânica semelhante.
    Pera – Assim como na maçã, a porção carnosa se forma principalmente de tecidos florais externos ao ovário. A região que abriga as sementes corresponde ao fruto verdadeiro. Os dois alimentos têm uma estrutura botânica semelhante. Foto: Sridhar Rao/Wikimedia Commons
  • Caju – A parte carnosa, consumida ao natural ou em sucos, se desenvolve do pedúnculo da flor. O fruto verdadeiro é a estrutura presa à sua extremidade, conhecida como castanha de caju. Dentro dela fica a semente comestível.
    Caju – A parte carnosa, consumida ao natural ou em sucos, se desenvolve do pedúnculo da flor. O fruto verdadeiro é a estrutura presa à sua extremidade, conhecida como castanha de caju. Dentro dela fica a semente comestível. Foto: Claudio Oliveira Lima/Wikimedia Commons
  • Marmelo – Parente da maçã e da pera, o marmelo também é um pseudofruto. Sua parte carnosa se desenvolve principalmente de tecidos florais ao redor do ovário. A região formada pelo ovário fica no centro e abriga as sementes.
    Marmelo – Parente da maçã e da pera, o marmelo também é um pseudofruto. Sua parte carnosa se desenvolve principalmente de tecidos florais ao redor do ovário. A região formada pelo ovário fica no centro e abriga as sementes. Foto: Imagem gerada por i.a
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