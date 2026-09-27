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Mistério das ‘Espadas Ulfberht’ ainda desafia arqueólogos mil anos depois

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Redação Flipar
  • Descobertas em escavações arqueológicas espalhadas pela Escandinávia, Alemanha e regiões do Leste Europeu, elas despertam interesse até hoje por apresentarem características muito avançadas para os padrões metalúrgicos medievais.
    Descobertas em escavações arqueológicas espalhadas pela Escandinávia, Alemanha e regiões do Leste Europeu, elas despertam interesse até hoje por apresentarem características muito avançadas para os padrões metalúrgicos medievais. Foto: Dbachmann / Wikimedia Commons (cropada)
  • A inscrição “+VLFBERH+T”, gravada nas lâminas, é um dos mistérios dessas espadas. Não há consenso sobre seu significado: ela pode indicar um artesão, uma oficina ou uma tradição familiar. Em qualquer hipótese, o nome ficou associado à produção de espadas de alta qualidade.
    A inscrição “+VLFBERH+T”, gravada nas lâminas, é um dos mistérios dessas espadas. Não há consenso sobre seu significado: ela pode indicar um artesão, uma oficina ou uma tradição familiar. Em qualquer hipótese, o nome ficou associado à produção de espadas de alta qualidade. Foto: Wikimedia Commons/Hic et nunc
  • Análises de algumas espadas Ulfberht encontraram aço mais refinado que o comum na Europa medieval. Certas lâminas tinham poucas impurezas e maior teor de carbono. Essas características podiam favorecer a dureza e a resistência da arma.
    Análises de algumas espadas Ulfberht encontraram aço mais refinado que o comum na Europa medieval. Certas lâminas tinham poucas impurezas e maior teor de carbono. Essas características podiam favorecer a dureza e a resistência da arma. Foto: Wikimedia Commons/Wolfgang Sauber
  • A tecnologia necessária para produzir esse tipo de aço era extremamente avançada para o Ocidente medieval. Alguns estudiosos acreditam que os ferreiros utilizaram métodos semelhantes aos empregados na fabricação do chamado aço de cadinho, processo raro na Europa daquele tempo.
    A tecnologia necessária para produzir esse tipo de aço era extremamente avançada para o Ocidente medieval. Alguns estudiosos acreditam que os ferreiros utilizaram métodos semelhantes aos empregados na fabricação do chamado aço de cadinho, processo raro na Europa daquele tempo. Foto: Reprodução
  • A qualidade do aço de algumas espadas Ulfberht sugere técnicas de produção sofisticadas. Há hipóteses de que parte do material tenha chegado por rotas comerciais ligadas à Ásia Central. Uma possível relação com o aço wootz, produzido na Índia, ainda é debatida.
    A qualidade do aço de algumas espadas Ulfberht sugere técnicas de produção sofisticadas. Há hipóteses de que parte do material tenha chegado por rotas comerciais ligadas à Ásia Central. Uma possível relação com o aço wootz, produzido na Índia, ainda é debatida. Foto: Reprodução/Instagram
  • O prestígio dessas armas era tão grande que surgiram imitações ainda na Idade Média. Arqueólogos encontraram exemplares com inscrições copiadas de forma errada e produzidos com metal inferior, sinal de que o nome Ulfberht já carregava valor simbólico e status militar há mais de mil anos.
    O prestígio dessas armas era tão grande que surgiram imitações ainda na Idade Média. Arqueólogos encontraram exemplares com inscrições copiadas de forma errada e produzidos com metal inferior, sinal de que o nome Ulfberht já carregava valor simbólico e status militar há mais de mil anos. Foto: Reprodução/Instagram
  • As peças consideradas autênticas pertenciam a uma elite guerreira e representavam riqueza, influência e poder político. Em uma sociedade onde armas de qualidade custavam caro, possuir uma espada desse tipo funcionava como demonstração clara de elevado prestígio social.
    As peças consideradas autênticas pertenciam a uma elite guerreira e representavam riqueza, influência e poder político. Em uma sociedade onde armas de qualidade custavam caro, possuir uma espada desse tipo funcionava como demonstração clara de elevado prestígio social. Foto: Reprodução/Instagram
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