Nylon: origem, características e formas de uso no dia a dia

Apesar de suas vantagens, o nylon é derivado do petróleo e não é biodegradável. Isso gera preocupações sobre acúmulo de resíduos e poluição ambiental. A indústria busca alternativas como reciclagem e produção de nylon a partir de fontes renováveis. Esse desafio evidencia a necessidade de equilibrar inovação com responsabilidade ecológica. Foto: - Reprodução do Flickr janinemayer45 e do X @phfan73