Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Superpoderes? Veja animais que fazem coisas impressionantes

RF
Redação Flipar
  • As formigas passaram mais tempo próximas das urinas cancerígenas do que das saudáveis.A habilidade das formigas vem dos receptores olfativos, presentes em suas antenas, que geralmente elas usam para encontrar comida e farejar parceiros. Confira outros animais que têm “superpoderes”!
    As formigas passaram mais tempo próximas das urinas cancerígenas do que das saudáveis.A habilidade das formigas vem dos receptores olfativos, presentes em suas antenas, que geralmente elas usam para encontrar comida e farejar parceiros. Confira outros animais que têm “superpoderes”! Foto: Egor Kamelev pexels
  • Água-viva Turritopsis nutricula: Essa água-viva possui uma habilidade cobiçada por muita gente: a imortalidade! Esse bicho consegue restaurar os tecidos, fazendo com que as fases da vida regridam.
    Água-viva Turritopsis nutricula: Essa água-viva possui uma habilidade cobiçada por muita gente: a imortalidade! Esse bicho consegue restaurar os tecidos, fazendo com que as fases da vida regridam. Foto: reprodução youtube
  • Claro que o animal pode morrer se for devorado por um predador, por exemplo. O grande segredo é que, naturalmente, esse tipo de água-viva consegue voltar ao estágio inicial da vida, mesmo depois de atingir a idade adulta.
    Claro que o animal pode morrer se for devorado por um predador, por exemplo. O grande segredo é que, naturalmente, esse tipo de água-viva consegue voltar ao estágio inicial da vida, mesmo depois de atingir a idade adulta. Foto: Reprodução/YouTube
  • Camaleão: Se existe um animal com o poder de ficar invisível, é o camaleão. Além de usar a habilidade para fugir de predadores, ele a usa principalmente para se comunicar com outros camaleões e controlar a temperatura corporal.
    Camaleão: Se existe um animal com o poder de ficar invisível, é o camaleão. Além de usar a habilidade para fugir de predadores, ele a usa principalmente para se comunicar com outros camaleões e controlar a temperatura corporal. Foto: Egor Kamelev pexels
  • Baiacu Espinho (ou peixe-ouriço): Ao contrário de outros baiacus, essa espécie possui espinhos por todo o corpo. Ao absorver água ou ar, o Baiacu Espinho consegue se inflar para assustar predadores. Ele pode atingir até três vezes o seu tamanho natural!
    Baiacu Espinho (ou peixe-ouriço): Ao contrário de outros baiacus, essa espécie possui espinhos por todo o corpo. Ao absorver água ou ar, o Baiacu Espinho consegue se inflar para assustar predadores. Ele pode atingir até três vezes o seu tamanho natural! Foto: Stelio Puccinelli unplash
  • Como se não bastasse “superpoder”, o Baiacu ainda é um dos peixes mais venenosos do mundo e é capaz de liberar tetrodotoxina, uma substância que ataca o sistema nervoso. E aí, vai encarar?
    Como se não bastasse “superpoder”, o Baiacu ainda é um dos peixes mais venenosos do mundo e é capaz de liberar tetrodotoxina, uma substância que ataca o sistema nervoso. E aí, vai encarar? Foto: wikimedia commons George Parrilla
  • Peixe-leão-vermelho: Ao se deparar com algum perigo, esse peixe ergue as barbatanas dorsais, que contêm glândulas venenosas, e aponta para os inimigos. Mais um que pode entrar para os “Vingadores” do mundo animal!
    Peixe-leão-vermelho: Ao se deparar com algum perigo, esse peixe ergue as barbatanas dorsais, que contêm glândulas venenosas, e aponta para os inimigos. Mais um que pode entrar para os “Vingadores” do mundo animal! Foto: wikimedia commons Jens Petersen
  • Pangolim: Esse é um mamífero que vive em zonas tropicais da Ásia e da África. Além de ter o corpo coberto por escamas, ele ainda consegue se enrolar e virar uma bola super-rígida e praticamente impenetrável!
    Pangolim: Esse é um mamífero que vive em zonas tropicais da Ásia e da África. Além de ter o corpo coberto por escamas, ele ainda consegue se enrolar e virar uma bola super-rígida e praticamente impenetrável! Foto: Louis Mornaud Unsplash
  • Porco-espinho: Outro animal que usa espinhos para se proteger é o velho conhecido porco-espinho. Na verdade, ao contrário do que seu nome diz, ele tem pelos tão rígidos que chegam a ser chamados de espinhos. Alguns podem atingir até 50 centímetros!
    Porco-espinho: Outro animal que usa espinhos para se proteger é o velho conhecido porco-espinho. Na verdade, ao contrário do que seu nome diz, ele tem pelos tão rígidos que chegam a ser chamados de espinhos. Alguns podem atingir até 50 centímetros! Foto: Jürgen por Pixabay
  • Rã-da-floresta: Esse anfíbio que vive na América do Norte arrumou um jeitinho curioso de lidar com o frio extremo: congelando o próprio sangue!
    Rã-da-floresta: Esse anfíbio que vive na América do Norte arrumou um jeitinho curioso de lidar com o frio extremo: congelando o próprio sangue! Foto: wikimedia commons Peter Paplanus
  • Especialistas explicam que é como se o animal estivesse morto, afinal os órgãos dele param e ele não consegue respirar. Acontece que essa espécie consegue controlar as células de uma forma que 65% da água do corpo permaneça descongelada e ele sobreviva.
    Especialistas explicam que é como se o animal estivesse morto, afinal os órgãos dele param e ele não consegue respirar. Acontece que essa espécie consegue controlar as células de uma forma que 65% da água do corpo permaneça descongelada e ele sobreviva. Foto: wikimedia commons Dave Huth
  • Sapo peludo: E não é que existe um “Wolverine da vida real”?! Esse sapo possui garras feitas de ossos e, para colocá-las para fora, ele precisa romper a pele e quebrar os próprios dedos. E mais: ele ainda é capaz de se regenerar depois.
    Sapo peludo: E não é que existe um “Wolverine da vida real”?! Esse sapo possui garras feitas de ossos e, para colocá-las para fora, ele precisa romper a pele e quebrar os próprios dedos. E mais: ele ainda é capaz de se regenerar depois. Foto: wikimedia commons Em?ke Dénes
  • Planária: Esses vermes que pertencem ao filo “Platelmintos” são capazes de se multiplicar caso sejam partidos ao meio ou mesmo cortados em vários pedaços. Cada parte dele se regenera e assim uma nova planária ressurge.
    Planária: Esses vermes que pertencem ao filo “Platelmintos” são capazes de se multiplicar caso sejam partidos ao meio ou mesmo cortados em vários pedaços. Cada parte dele se regenera e assim uma nova planária ressurge. Foto: wikimedia commons Eduard Solà
  • É possível até mesmo remover uma célula e a partir dela se desenvolverá um verme novinho em folha!
    É possível até mesmo remover uma célula e a partir dela se desenvolverá um verme novinho em folha! Foto: wikimedia commons Xavier japiot
  • Peixe Arqueiro: Esse peixe, natural da Ásia e da Oceania, é capaz de cuspir um filete de água em direção a suas presas, incluindo até insetos que estejam fora d’água!
    Peixe Arqueiro: Esse peixe, natural da Ásia e da Oceania, é capaz de cuspir um filete de água em direção a suas presas, incluindo até insetos que estejam fora d’água! Foto: wikimedia commons Chrumps
  • Onthophagus taurus: Considerado o inseto mais forte do mundo, essa espécie de besouro é capaz de carregar 1.141 vezes o seu próprio peso, o que equivale a um ser humano de 70 kg conseguir levantar 80 toneladas!
    Onthophagus taurus: Considerado o inseto mais forte do mundo, essa espécie de besouro é capaz de carregar 1.141 vezes o seu próprio peso, o que equivale a um ser humano de 70 kg conseguir levantar 80 toneladas! Foto: wikimedia commons Lee Cain
  • Polvo Mímico: Essa é uma espécie de polvo que vive no pacífico e é capaz imitar outras espécies de animais. Ele consegue assumir a forma de peixes-leões, cobras, arraias e enguias.
    Polvo Mímico: Essa é uma espécie de polvo que vive no pacífico e é capaz imitar outras espécies de animais. Ele consegue assumir a forma de peixes-leões, cobras, arraias e enguias. Foto: wikimedia commons Rickard Zerpe
  • Descoberto em 1998, na Indonésia, o Polvo Mímico é a única espécie conhecida capaz de assumir as características de outras espécies de animais. Faz lembrar a Mística, personagem dos X-Men que assume a forma do que quiser.
    Descoberto em 1998, na Indonésia, o Polvo Mímico é a única espécie conhecida capaz de assumir as características de outras espécies de animais. Faz lembrar a Mística, personagem dos X-Men que assume a forma do que quiser. Foto: wikimedia commons / reprodução
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay