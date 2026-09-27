Salicórnia: a planta que cresce em terrenos salgados e surpreende na cozinha

Seus ramos espessos armazenam água e têm uma aparência articulada, como se fossem formados por pequenas peças encaixadas. As folhas são tão reduzidas que quase não se distinguem dos ramos. O formato torna a salicórnia fácil de reconhecer à primeira vista, embora identificar a espécie exija mais cuidado Foto: Imagem gerada por i.a