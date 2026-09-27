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Salicórnia: a planta que cresce em terrenos salgados e surpreende na cozinha
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A planta ocorre em áreas como marismas, onde o solo recebe água salgada. Essas condições dificultam a vida de muitas espécies vegetais. A salicórnia faz parte de um grupo de plantas adaptadas à salinidade, chamadas halófitas. Foto: Imagem gerada por i.a
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Seus ramos espessos armazenam água e têm uma aparência articulada, como se fossem formados por pequenas peças encaixadas. As folhas são tão reduzidas que quase não se distinguem dos ramos. O formato torna a salicórnia fácil de reconhecer à primeira vista, embora identificar a espécie exija mais cuidado Foto: Imagem gerada por i.a
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Os brotos jovens comestíveis também são comercializados como “aspargo-do-mar” em alguns países. O apelido vem do formato dos ramos e do modo como podem ser servidos. A salicórnia, porém, não é uma variedade de aspargo Foto: Imagem gerada por i.a
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O ambiente em que cresce ajuda a explicar uma de suas características mais marcantes: o gosto salgado. Seus ramos jovens podem acrescentar sabor e textura a uma receita. Como a planta já contém sal, convém provar o prato antes de acrescentar mais tempero. Foto: Imagem gerada por i.a
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A salicórnia comestível pode ser servida crua em saladas ou cozida como acompanhamento. Também combina com peixes e frutos do mar, preparações em que seu sabor salgado se destaca. Os ramos jovens e verdes são os mais utilizados na cozinha. Foto: Imagem gerada por i.a
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Pesquisadores investigam o cultivo de salicórnias com água salina e em terras pouco adequadas a culturas convencionais. Essa capacidade desperta interesse pela planta como alimento. O resultado da produção, no entanto, depende da espécie e das condições de cultivo. Foto: Imagem gerada por i.a
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“Salicórnia” pode se referir a diferentes espécies, e outras plantas semelhantes também recebem nomes culinários parecidos. Para experimentar, o caminho mais seguro é adquirir um produto identificado e vendido para consumo. A aparência, sozinha, não basta para decidir colher uma planta silvestre. Foto: Imagem gerada por i.a
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