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Crise do clima pode deixar o maior lago da Califórnia ‘inabitável’ para espécies

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Redação Flipar
  • Ele se formou em 1905, quando o Rio Colorado transbordou e inundou um canal de irrigação perto de Palm Springs. Esse incidente criou um dos lagos mais singulares do estado, mas também trouxe problemas ambientais que persistem até hoje.
    Ele se formou em 1905, quando o Rio Colorado transbordou e inundou um canal de irrigação perto de Palm Springs. Esse incidente criou um dos lagos mais singulares do estado, mas também trouxe problemas ambientais que persistem até hoje. Foto: Wikimedia Commons/Grigory Heaton
  • Antes chamado de Lago Cahuilla, o Salton Sea já foi uma atração turística popular. No auge de sua popularidade, entre as décadas de 1950 e 1960, o Salton Sea chegou a ser um destino turístico muito procurado, atraindo visitantes com atividades de pesca, esportes aquáticos e resorts à beira do lago.
    Antes chamado de Lago Cahuilla, o Salton Sea já foi uma atração turística popular. No auge de sua popularidade, entre as décadas de 1950 e 1960, o Salton Sea chegou a ser um destino turístico muito procurado, atraindo visitantes com atividades de pesca, esportes aquáticos e resorts à beira do lago. Foto: Wikimedia Commons/Derrickruthless
  • Estrelas de Hollywood e famílias californianas frequentavam a região, que tinha tudo para se tornar um grande polo turístico no deserto.
    Estrelas de Hollywood e famílias californianas frequentavam a região, que tinha tudo para se tornar um grande polo turístico no deserto. Foto: Flickr - www.Pixel.la Free Stock Photos
  • Atualmente, o governo da Califórnia e organizações ambientais trabalham para preservar o lago, mas seu futuro ainda é incerto devido a uma série de desafios.
    Atualmente, o governo da Califórnia e organizações ambientais trabalham para preservar o lago, mas seu futuro ainda é incerto devido a uma série de desafios. Foto: Wikimedia Commons/Carol M. Highsmith
  • Por não ter saída para o oceano, a água evapora rapidamente no clima desértico, deixando para trás altas concentrações de sal e produtos químicos.
    Por não ter saída para o oceano, a água evapora rapidamente no clima desértico, deixando para trás altas concentrações de sal e produtos químicos. Foto: Tuxyso / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
  • Regiões do entorno como Bombay Beach, Salton City e Desert Shores, que se beneficiam do lago, agora se veem sob a possibilidade de perder esse tesouro.
    Regiões do entorno como Bombay Beach, Salton City e Desert Shores, que se beneficiam do lago, agora se veem sob a possibilidade de perder esse tesouro. Foto: Reprodução/YouTube
  • O Lago Salton também é um importante habitat para aves migratórias, sendo parte da Rota Migratória do Pacífico.
    O Lago Salton também é um importante habitat para aves migratórias, sendo parte da Rota Migratória do Pacífico. Foto: Wikimedia Commons/Oscar Vasquez/California Department of Parks and Recreation
  • Joe Biden, ex-presidente dos EUA, chegou a destinar dinheiro para proteger o lago, mas a disputa política entre o presidente Donald Trump e o governador da Califórnia, Gavin Newsom (foto), pode acabar ameaçando esse apoio.
    Joe Biden, ex-presidente dos EUA, chegou a destinar dinheiro para proteger o lago, mas a disputa política entre o presidente Donald Trump e o governador da Califórnia, Gavin Newsom (foto), pode acabar ameaçando esse apoio. Foto: wikimedia commons/Office of the Governor of California
  • Além disso, empresas e órgãos do governo estão disputando o uso da região, pois há interesse em explorar o lítio e a água do subsolo que existem por lá.
    Além disso, empresas e órgãos do governo estão disputando o uso da região, pois há interesse em explorar o lítio e a água do subsolo que existem por lá. Foto: Wikimedia Commons/Dicklyon
  • Um dos principais problemas do lago é que ele está secando rápido porque não tem para onde a água escoar.
    Um dos principais problemas do lago é que ele está secando rápido porque não tem para onde a água escoar. Foto: Wikimedia Commons/Daniel Mayer (mav)
  • Outra complicação é o fato de que, por conta da alta salinidade da água, peixes e outros animais têm dificuldade para sobreviver.
    Outra complicação é o fato de que, por conta da alta salinidade da água, peixes e outros animais têm dificuldade para sobreviver. Foto: Wikimedia Commons/Nandaro
  • Além disso, o ar poluído ao redor do lago é cheio de poeira tóxica que faz mal à saúde.
    Além disso, o ar poluído ao redor do lago é cheio de poeira tóxica que faz mal à saúde. Foto: Wikimedia Commons/ Carol M. Highsmith
  • Por fim, um buraco gigante (dolina) espalha resíduos da irrigação das fazendas, piorando ainda mais a situação.
    Por fim, um buraco gigante (dolina) espalha resíduos da irrigação das fazendas, piorando ainda mais a situação. Foto: Reprodução/YouTube
  • Diante disso, a Autoridade do Mar de Salton fez um alerta: se as ações para enfrentar esses problemas não forem reforçadas, a região pode ficar
    Diante disso, a Autoridade do Mar de Salton fez um alerta: se as ações para enfrentar esses problemas não forem reforçadas, a região pode ficar "inabitável", tanto para pessoas quanto para animais. Foto: Reprodução/YouTube
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