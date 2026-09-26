Crise do clima pode deixar o maior lago da Califórnia ‘inabitável’ para espécies

Antes chamado de Lago Cahuilla, o Salton Sea já foi uma atração turística popular. No auge de sua popularidade, entre as décadas de 1950 e 1960, o Salton Sea chegou a ser um destino turístico muito procurado, atraindo visitantes com atividades de pesca, esportes aquáticos e resorts à beira do lago. Foto: Wikimedia Commons/Derrickruthless