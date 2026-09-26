Há 72 anos, morte de Getúlio Vargas parou o Brasil

Nascido em 19 de abril de 1882, Getúlio Dorneles Vargas foi um influente militar, advogado e líder político. Assumiu a presidência do Brasil entre 1930 e 1945, período conhecido como Era Vargas, e retornou ao poder em 1951, permanecendo até sua morte em 1954. Foto: Autor desconhecido / Revista O Cruzeiro / Dominio Publico