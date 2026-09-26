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Conheça o prédio no Japão que transformou mesas e cadeiras gigantes em atração turística

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Redação Flipar
  • O resultado cria a impressão de que o visitante entrou em um cenário gigantesco, com uma escala semelhante à de um inseto no meio de um cômodo com móveis gigantes. A ideia surgiu a partir do conceito da marca, que valoriza a mesa como um ponto de encontro e convivência entre as pessoas.
    O resultado cria a impressão de que o visitante entrou em um cenário gigantesco, com uma escala semelhante à de um inseto no meio de um cômodo com móveis gigantes. A ideia surgiu a partir do conceito da marca, que valoriza a mesa como um ponto de encontro e convivência entre as pessoas. Foto: Reprodução @nikkensekkei_global
  • Por esse motivo, o edifício principal recebeu uma combinação de aço e concreto armado, capaz de sustentar o peso e a complexidade do projeto. A madeira também ganhou destaque na aparência dos elementos externos, com superfícies que procuram reproduzir a textura do material em escala ampliada.
    Por esse motivo, o edifício principal recebeu uma combinação de aço e concreto armado, capaz de sustentar o peso e a complexidade do projeto. A madeira também ganhou destaque na aparência dos elementos externos, com superfícies que procuram reproduzir a textura do material em escala ampliada. Foto: Reprodução @nikkensekkei_global
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