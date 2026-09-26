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Gastronomia

Zimbro: a especiaria que dá aroma ao gim e também vai à cozinha

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Redação Flipar
  • O zimbro usado como especiaria vem, em geral, da espécie Juniperus communis. A planta cresce naturalmente em regiões frias e temperadas da Europa, Ásia e América do Norte. Não é nativa do Brasil, embora suas bagas secas sejam vendidas por aqui.
    O zimbro usado como especiaria vem, em geral, da espécie Juniperus communis. A planta cresce naturalmente em regiões frias e temperadas da Europa, Ásia e América do Norte. Não é nativa do Brasil, embora suas bagas secas sejam vendidas por aqui. Foto: Pixabay
  • As bolinhas de zimbro são frequentemente chamadas de bagas, mas, do ponto de vista botânico, são cones carnosos. Começam verdes e escurecem à medida que amadurecem. Depois de secas, tornam-se a especiaria encontrada nas lojas.
    As bolinhas de zimbro são frequentemente chamadas de bagas, mas, do ponto de vista botânico, são cones carnosos. Começam verdes e escurecem à medida que amadurecem. Depois de secas, tornam-se a especiaria encontrada nas lojas. Foto: Pixabay
  • O aroma do zimbro é uma marca do gim, inclusive das versões produzidas no Brasil. Seu sabor combina notas resinosas, que lembram pinho, com um toque cítrico. Outros ingredientes podem entrar na receita, mas o zimbro ocupa o papel central.
    O aroma do zimbro é uma marca do gim, inclusive das versões produzidas no Brasil. Seu sabor combina notas resinosas, que lembram pinho, com um toque cítrico. Outros ingredientes podem entrar na receita, mas o zimbro ocupa o papel central. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Na cozinha europeia, o zimbro aparece em preparações como chucrute, marinadas e pratos de carne. Seu sabor intenso ajuda a perfumar cozimentos longos. Por isso, costuma ser usado em pequenas quantidades, muitas vezes com as bagas levemente amassadas.
    Na cozinha europeia, o zimbro aparece em preparações como chucrute, marinadas e pratos de carne. Seu sabor intenso ajuda a perfumar cozimentos longos. Por isso, costuma ser usado em pequenas quantidades, muitas vezes com as bagas levemente amassadas. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Preparações com zimbro têm histórico de uso para desconfortos digestivos leves e para aumentar a eliminação de urina. A Agência Europeia de Medicamentos classifica essas aplicações como usos tradicionais, baseados na experiência prolongada. Isso não equivale à comprovação de eficácia por estudos clínicos robustos.
    Preparações com zimbro têm histórico de uso para desconfortos digestivos leves e para aumentar a eliminação de urina. A Agência Europeia de Medicamentos classifica essas aplicações como usos tradicionais, baseados na experiência prolongada. Isso não equivale à comprovação de eficácia por estudos clínicos robustos. Foto: Pixabay
  • Pesquisas de laboratório identificaram compostos aromáticos e outras substâncias no zimbro e investigam possíveis ações antioxidantes e antimicrobianas. Esses resultados são promissores para a pesquisa, mas ainda não demonstram que comer zimbro previna ou trate doenças em pessoas.
    Pesquisas de laboratório identificaram compostos aromáticos e outras substâncias no zimbro e investigam possíveis ações antioxidantes e antimicrobianas. Esses resultados são promissores para a pesquisa, mas ainda não demonstram que comer zimbro previna ou trate doenças em pessoas. Foto: Pixabay
  • Usar zimbro como tempero é diferente de tomar extratos ou preparações medicinais concentradas. A agência europeia não recomenda o uso medicinal durante a gravidez, a amamentação ou em casos de doença renal grave. Se a ideia for tratar algum sintoma, é melhor buscar orientação profissional.
    Usar zimbro como tempero é diferente de tomar extratos ou preparações medicinais concentradas. A agência europeia não recomenda o uso medicinal durante a gravidez, a amamentação ou em casos de doença renal grave. Se a ideia for tratar algum sintoma, é melhor buscar orientação profissional. Foto: Imagem gerada por i.a
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