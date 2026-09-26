Por que Matthew McConaughey não quer descobrir se Woody Harrelson é seu irmão?

A especulação sobre o possível parentesco entre Matthew McConaughey e Woody Harrelson começou durante uma viagem que as famílias dos atores fizeram à Grécia. Em uma conversa sobre a proximidade entre os dois, a mãe de McConaughey disse a Harrelson que havia "conhecido" seu pai, Charles Harrelson, mas fez uma pausa que chamou a atenção dos atores. Foto: Reprodução / Instagram