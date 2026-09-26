Filmes e Séries
Por que Matthew McConaughey não quer descobrir se Woody Harrelson é seu irmão?
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A especulação sobre o possível parentesco entre Matthew McConaughey e Woody Harrelson começou durante uma viagem que as famílias dos atores fizeram à Grécia. Em uma conversa sobre a proximidade entre os dois, a mãe de McConaughey disse a Harrelson que havia "conhecido" seu pai, Charles Harrelson, mas fez uma pausa que chamou a atenção dos atores. Foto: Reprodução / Instagram
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A partir disso, eles compararam datas e descobriram que o período mencionado coincidia com uma separação entre os pais de McConaughey. A teoria ganhou força porque Charles Harrelson teria estado no Texas na época indicada pela mãe de McConaughey. Aliás, Harrelson foi condenado por assassinato por matar o juiz federal John H. Wood Jr., em 1979, e morreu na prisão em 2007. Foto: Domínio Público
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Desde então, os dois amigos passaram a falar publicamente sobre a hipótese de terem o mesmo pai. McConaughey e Harrelson decidiram levar essa história para a ficção na série "Brothers", da Apple TV+. Na produção, versões fictícias dos atores passam a morar com suas famílias no rancho de McConaughey, no Texas, depois que o casamento da filha de Harrelson não acontece. Foto: Divulgação
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Mas tudo muda quando os personagens descobrem um segredo de família semelhante ao que deu origem à dúvida real sobre o parentesco dos dois. "Brothers" estreou em 23 de setembro de 2026, com dois episódios, e terá novos capítulos lançados semanalmente até 4 de novembro. Foto: Divulgação
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Matthew McConaughey nasceu em Uvalde, no Texas, em 4 de novembro de 1969. Consolidou a carreira no cinema com filmes como "Interestelar" e "Tempo de Matar". Em 2014, recebeu o Oscar de melhor ator por "Clube de Compras Dallas". É também autor do best-seller "Greenlights". Foto: Reprodução Instagram @officiallymcconaughey
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Já Woody Harrelson nasceu em Midland, no Texas, em 23 de julho de 1961. Ficou conhecido pelo papel de Woody Boyd na série "Cheers", pelo qual recebeu um Emmy em 1989. Atuou em filmes como "Assassinos por Natureza" e "Jogos Vorazes". Também trabalhou com McConaughey na primeira temporada de "True Detective", da HBO. Foto: Divulgação