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Animais

Vídeo que mostra casal de tucunarés protegendo filhotes no norte do Tocantins chama atenção na internet

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Redação Flipar
  • Segundo o biólogo Hugo Buratti Neto, que foi consultado pelo g1, trata-se de um casal de tucunarés-azuis (Cichla piquiti), espécie em que macho e fêmea participam da proteção da prole. Ele explicou que os peixes costumam escolher áreas de águas tranquilas para construir os ninhos e aumentam os cuidados com os filhotes para favorecer sua sobrevivência.
    Segundo o biólogo Hugo Buratti Neto, que foi consultado pelo g1, trata-se de um casal de tucunarés-azuis (Cichla piquiti), espécie em que macho e fêmea participam da proteção da prole. Ele explicou que os peixes costumam escolher áreas de águas tranquilas para construir os ninhos e aumentam os cuidados com os filhotes para favorecer sua sobrevivência. Foto: Reprodução/Arquivo pessoal
  • Os tucunarés vivem principalmente nas bacias dos rios Amazonas e Orinoco, além de outras áreas da região amazônica. O nome tucunaré tem origem indígena e costuma ser associado a diferentes espécies conhecidas por suas cores e pelo comportamento predatório.
    Os tucunarés vivem principalmente nas bacias dos rios Amazonas e Orinoco, além de outras áreas da região amazônica. O nome tucunaré tem origem indígena e costuma ser associado a diferentes espécies conhecidas por suas cores e pelo comportamento predatório. Foto: Wikimedia Commons/Karelj
  • Esses peixes apresentam corpo robusto, cabeça grande e uma boca ampla, características que facilitam a captura de presas. A coloração varia conforme a espécie, a idade e o ambiente, mas muitas variedades exibem tons amarelados, esverdeados ou azulados, além de manchas escuras no corpo.
    Esses peixes apresentam corpo robusto, cabeça grande e uma boca ampla, características que facilitam a captura de presas. A coloração varia conforme a espécie, a idade e o ambiente, mas muitas variedades exibem tons amarelados, esverdeados ou azulados, além de manchas escuras no corpo. Foto: iNaturalist/Ong Jyh Seng
  • Algumas espécies podem atingir mais de um metro de comprimento e pesar vários quilos. A alimentação inclui principalmente outros peixes, mas também pode envolver crustáceos e pequenos animais aquáticos. Os tucunarés possuem comportamento territorial e defendem áreas específicas, sobretudo durante o período reprodutivo.
    Algumas espécies podem atingir mais de um metro de comprimento e pesar vários quilos. A alimentação inclui principalmente outros peixes, mas também pode envolver crustáceos e pequenos animais aquáticos. Os tucunarés possuem comportamento territorial e defendem áreas específicas, sobretudo durante o período reprodutivo. Foto: Wikimedia Commons/ANTONIO CARLOS AMARANTE
  • A reprodução ocorre em locais escolhidos pelo casal, que prepara e protege uma superfície para a deposição dos ovos. Depois da eclosão, os adultos permanecem próximos à prole e ajudam a protegê-la contra predadores. Esse cuidado parental é uma das características mais marcantes desses peixes.
    A reprodução ocorre em locais escolhidos pelo casal, que prepara e protege uma superfície para a deposição dos ovos. Depois da eclosão, os adultos permanecem próximos à prole e ajudam a protegê-la contra predadores. Esse cuidado parental é uma das características mais marcantes desses peixes. Foto: Wikimedia Commons/JSutton93
  • Por causa da força e dos ataques vigorosos à isca, o tucunaré é muito valorizado na pesca esportiva. Algumas espécies também possuem importância na alimentação de comunidades ribeirinhas e no comércio de pescado. A introdução de tucunarés em ambientes onde não são nativos, porém, pode causar impactos sobre espécies locais, pois eles ocupam o topo da cadeia alimentar em muitos desses ecossistemas.
    Por causa da força e dos ataques vigorosos à isca, o tucunaré é muito valorizado na pesca esportiva. Algumas espécies também possuem importância na alimentação de comunidades ribeirinhas e no comércio de pescado. A introdução de tucunarés em ambientes onde não são nativos, porém, pode causar impactos sobre espécies locais, pois eles ocupam o topo da cadeia alimentar em muitos desses ecossistemas. Foto: Wikimedia Commons/Tylwyth Eldar
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