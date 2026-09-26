Vídeo que mostra casal de tucunarés protegendo filhotes no norte do Tocantins chama atenção na internet

Por causa da força e dos ataques vigorosos à isca, o tucunaré é muito valorizado na pesca esportiva. Algumas espécies também possuem importância na alimentação de comunidades ribeirinhas e no comércio de pescado. A introdução de tucunarés em ambientes onde não são nativos, porém, pode causar impactos sobre espécies locais, pois eles ocupam o topo da cadeia alimentar em muitos desses ecossistemas. Foto: Wikimedia Commons/Tylwyth Eldar