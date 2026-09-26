Filmes e Séries
Kit Harington revela por que aceitou papel em nova série de “Harry Potter”
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Em uma entrevista ao podcast "Happy Sad Confused", o ator contou que aceitar o papel foi uma decisão óbvia para ele. Harington revelou que sua conexão com o universo criado por J.K. Rowling se fortaleceu ao longo do tempo, especialmente durante o início do seu ficar sóbrio. Foto: Reprodução Youtube
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Nesse período, ele contou que tinha dificuldades para relaxar antes de dormir devido a uma agitação mental constante, quadro que, segundo ele, se acentuou após deixar de consumir álcool. Foi nessa época que o ator passou a ouvir os audiolivros da saga "Harry Potter" todas as noites, por isso eles ocupam um espaço importante em sua vida. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
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Harington também comentou que quando soube que iriam produzir uma série de “Harry Potter”, achou uma ótima ideia, já que poderiam se aprofundar muito mais no universo mágico do que nos filmes. Então, quando recebeu a ligação o convidando para participar do projeto, a resposta foi: “Sim, por favor!”. Foto: Wikimedia Commons / Sachyn
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Assim que sua participação foi anunciada, o ator concedeu uma entrevista ao Collider e disse estar muito animado com o projeto e que já havia dito um milhão de vezes que era um grande fã de 'Harry Potter'". Inclusive, ele já havia dado voz ao mesmo personagem nos audiobooks da audible da saga. Foto: Reprodução Youtube
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Aliás, sobre isso, ele ressaltou que sua interpretação na série será distinta daquela feita no projeto anterior, já que a experiência com o audiolivro apenas lhe permitiu uma familiarização inicial com o personagem, que descreveu como uma criação rica dentro do universo da saga. Foto: Divulgação / Manchester United
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Gilderoy Lockhart é um personagem importante em "A Câmara Secreta", segundo livro da saga escrita por J.K. Rowling, no qual é apresentado como um bruxo célebre e autor de diversos livros sobre supostos feitos heroicos. No cinema, o papel foi interpretado pelo ator Kenneth Branagh. Inicialmente, Nicholas Hoult interpretaria o bruxo na série, mas decidiu deixar o projeto devido a conflitos de agenda. Assim, o papel ficou com Harington. Foto: Divulgação
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A nova série estreia no dia 25 de dezembro de 2026 e será uma nova adaptação dos livros de J.K. Rowling. A primeira temporada terá oito episódios e será baseada em "Harry Potter e a Pedra Filosofal", com Dominic McLaughlin no papel de Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Rony Weasley. Foto: Série Harry Potter
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